“Con la democracia no se jode”: piden que se vote en Potrero de los Funes

La agrupación Descamisados, con el acompañamiento de Patria Grande, el Frente para la Victoria, la CTA Barrial, La Campora San Luis y el Frente Transversal San Luis, se sumó al pronunciamiento que ya han hechos otros partidos políticos y espacios para que, mediante el voto, surja el nuevo intendente de Potrero de los Funes, tras el fallecimiento de Ignacio “Nacho” Olagaray.

“La democracia no se negocia, el pueblo de Potrero de los Funes tiene derecho a elegir”, señalan en el documento que se divulgó esta semana. “Desde Descamisados reafirmamos nuestro firme repudio y condena a las acciones antidemocráticas y el avasallamiento institucional que impiden al pueblo de Potrero de los Funes a ejercer su derecho soberano a elegir”.

“El señor Ignacio Martín Olagaray –continúan- asumió como intendente el 10 de diciembre de 2025 y falleció el 5 de mayo de 2026, produciéndose así la vacancia definitiva del cargo, quedando la Intendencia en acefalía”.

Luego de hacer un repaso de los acontecimientos que se registraron tras la muerte de Olagaray, asumiendo la presidenta del Concejo Deliberante, Cristina Vallejos, como intendenta “con carácter provisorio y transitorio”, le exigen que cumpla de inmediato con su deber constitucional y legal “procediendo a convocar a elecciones”, tal como lo solicitó el 20 de mayo el legislativo municipal.