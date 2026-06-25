Racing fichó a Ortegoza, River negocia con Angel Correa y Boca quiere sumar un delantero

La dirigencia de Racing cerró la incorporación de Ulises Ortegoza, mediocampista de Talleres, que se convertirá en el segundo refuerzo del ciclo de Juan Pablo Vojvoda de cara al Torneo Clausura.

La "Academia" acordó la compra del 100 por ciento de su ficha por una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares y el futbolista firmará un contrato por tres años y medio con la institución de Avellaneda.

La llegada del volante fue un pedido expreso de Vojvoda, quien trabaja junto a la secretaría técnica en la reconstrucción del plantel tras la salida de Gustavo Costas. El acuerdo se vio facilitado por la voluntad del propio jugador, que ya había comunicado a los dirigentes de Talleres su intención de continuar su carrera en Racing. “Nos dijo que se quiere ir a Racing y nosotros tenemos el compromiso de apoyarlo”, reconoció un importante directivo del club cordobés.

A sus 29 años, el argentino nacionalizado chileno llega para reforzar una zona que sufrió modificaciones importantes debido a que Racing perdió a Bruno Zuculini, transferido a Nacional de Montevideo, y además debe afrontar la baja de Alan Forneris, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Ortegoza tuvo una destacada participación en Talleres durante el primer semestre del año: disputó 17 encuentros, acumuló 927 minutos, repartió dos asistencias y recibió tres amonestaciones sin registrar expulsiones.

Sus pases gol llegaron en los triunfos ante Rosario Central e Instituto y habitualmente puede desempeñarse como volante central, interno o doble cinco, destacándose por su despliegue, agresividad para recuperar el balón, criterio en la distribución y presencia en ambas áreas.

Con contrato vigente en Talleres hasta diciembre de 2027, había llegado al club cordobés en 2022 tras pasos por Los Andes y Gimnasia de Mendoza.

Además, Ortegoza integró la selección de Chile bajo la conducción de Ricardo Gareca y conquistó la Supercopa Internacional 2025 con Talleres, el único título de su carrera.

Mientras espera la llegada de Alfonso Espino y negocia por Lautaro Díaz, Racing continúa reforzándose para el nuevo proyecto encabezado por Vojvoda.

Angel Correa ilusiona a los "Millonarios"

El rosarino Ángel Correa faltó a las prácticas del inicio de la pretemporada con el Club Tigres de México y podría estar presionando para ser vendido ante una oferta de River.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, sin aviso previo ni permiso concedido desde el club mexicano, el ex Atlético de Madrid no se presentó en las actividades de cara a la temporada post Mundial 2026.

Por su parte, River es uno de los clubes que ha demostrado estar interesado en el jugador de 31 años, con el cual tendría un precontrato acordado, mientras negocia con el club.

Desde Tigres afirman que no les llegó ninguna propuesta oficial por parte del club de Núñez y sostienen que si lo quieren fichar será por la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares.

El argentino deberá regresar hoy por la noche a la ciudad y el viernes presentarse a las pruebas médicas y físicas.

Según medios de México, el club mexicano analiza multar o sancionar a Correa por la medida tomada.

River se encuentra haciendo la pretemporada en Alicante (España), con Eduardo "Chacho" Coudet al mando del equipo y con la mira en la segunda etapa del año, con muchos cambios en el plantel.

El "Millonario" tiene dos incorporaciones hasta el momento: Nicolás Otamendi, quien firmó previo al inicio de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El defensor llega en condición de jugador libre luego de terminar contrato con el club Benfica de Portugal, donde disputó 6 temporadas (2020-2026). Además, firmó por 18 meses para jugar en Núñez, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Mientras tanto, el segundo refuerzo es el uruguayo Mauro Arambarri, de 30 años; llega desde el Getafe luego de nueve temporadas en el club español. Además, la banda desembolsó alrededor de 6 millones de euros por el 100% de su pase, con vínculo hasta diciembre de 2028.

Además, este mercado de pases tuvo una gran repercusión debido a que el presidente del "Millonario", Stéfano Di Carlo, anunció la depuración de 14 jugadores que dejarían de tener en cuenta y que posteriormente se comunicarían oficialmente.

Los "Borrados" del plantel de River Plate

Defensores: Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Andrés Herrera y Matías Viña.

Volantes y Mediocampistas: Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kevin Castaño y Kendry Páez.

Delanteros y Extremos: Maximiliano Salas, Alex Woiski, Ian Subiabre y Santiago Lencina.

Boca pretende a un delantero uruguayo

Boca Juniors se encuentra muy cerca de concretar la incorporación del delantero Rodrigo Aguirre, con quien ya existiría un preacuerdo de palabra para sumarse al plantel en el próximo mercado de pases.

El atacante, que actualmente pertenece a Tigres de México, se encuentra disputando la Copa del Mundo con la selección de Uruguay, lo que no impidió que las negociaciones con el club argentino avanzaran de manera significativa en los últimos días.

Aguirre, de 29 años, se desempeña como delantero o segunda punta, una característica que seduce al cuerpo técnico de Boca por su versatilidad en el frente de ataque.

En lo que va del año, el futbolista suma 5 goles en 23 partidos, números que, si bien no son elevados, reflejan su participación constante y su capacidad para adaptarse a distintos esquemas ofensivos.

Si bien aún restan detalles para cerrar la operación con Tigres, el acuerdo con el jugador representa un paso clave para que la transferencia se concrete en los próximos días.