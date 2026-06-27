Juventud de San Luis cosechó un punto de oro en Monte Maíz
Por la fecha 15 del certamen, el elenco puntano igualó en 0 con Argentino, que está entre los primeros del Grupo “C”. Debutaron los refuerzos Julián Gómez y Francisco Aman.
El conjunto dirigido por Hernán Vásquez desplegó una gran tarea defensiva y logró un punto que le permite seguir con aspiraciones de ingresar a la zona campeonato.
El Grupo C es encabezado por Atenas de Río Cuarto y Cipolletti, y detrás está Argentino.
Los puntanos, que venían de empatar con San Martín, poco a poco se van recuperando con la aspiración de acceder a la siguiente instancia, aunque ya acumula siete presentaciones sin triunfos. La última alegría fue ante Cipolletti de Río Negro.
Esta presentación de Juventud tuvo algunas sorpresas debido a que debutaron los refuerzos Julián Gómez y Francisco Aman.
Este resultado dejó a Argentino muy cerca de la cima y dentro de una pelea que promete definirse hasta el final.
Posiciones
1️- Atenas (RC) | 21 pts | 13 PJ
2️- Cipolletti | 21 pts | 14 PJ
3️- Argentino MM | 20 pts | 13 PJ
4️- Juventud Unida | 16 pts | 14 PJ
5️- Deportivo Rincón | 16 pts | 13 PJ
6️- Fundación Amigos | 16 pts | 13 PJ
7️- Huracán (LH) | 16 pts | 13 PJ
8️- Costa Brava | 15 pts | 13 PJ
9️- San Martín (Mendoza) | 14 pts | 12 PJ
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