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Reñida votación

Perú: confirmaron la victoria de Keiko Fujimori en el balotaje

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755.

Por redacción
| Hace 2 horas

Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular (derecha), fue confirmada como presidenta electa de Perú al concluir el lunes el escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral del 7 de junio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cabo de una de las elecciones más reñidas que se tenga registro en ese país.

 

Según detalló el organismo oficial, al finalizar el 100 por ciento del conteo de las 92.766 actas, Fujimori acumuló el 50,135 por ciento de los votos válidos, mientras que su contrincante, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, logró el 49,865 por ciento, reportó la agencia Xinhua y supo Noticias Argentinas.

 

En votos, Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755. Esto representa una diferencia de solo 49.641 votos.

 

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, concluye exitosamente su cuarto intento de acceder a la primera magistratura peruana luego de las frustradas postulaciones en 2011, 2016 y 2021, en las que fue derrotada en la segunda vuelta en cada ocasión.

 

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio, indicó el diario La República.

 

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.

 

Burneo precisó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

 

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio. Será la primera mujer electa presidenta del Perú. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres.

 

Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Susana Higuchi, ambos descendientes de inmigrantes japoneses, Keiko Fujimori ocupó el cargo de primera dama del Perú entre 1994 y 2000, tras la destitución de su madre.

 

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