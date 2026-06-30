Juró Santilli en la Rosada como nuevo Jefe de Gabinete

Diego Santilli juró ante el presidente Javier Milei como nuevo jefe de Gabiente, en reemplazo de Manuel Adorni, quien formó parte de la ceremonia.



El acto se realizó en Casa Rosada con la presencia de los ministros, referentes del oficialismo (de todos los sectores) y 13 gobernadores, además Adorni. El funcionario saliente se despidió con abrazos prolongados con los miembros de la administración Milei aunque pasó por alto el saludo con la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y una de sus críticas más fervientes.



"Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores obviamente, también hay que entender que cada provincia tiene su realidad sus historias su futuro", sostuvo Santilli a minutos de asumir formalmente ante los periodistas acreditados y tras las fotos de rigor con familiares y dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.



Y agregó: "Tenemos un presidente que tiene una convicción, una decisión, una vocación enorme de que el argentino no vuelva al derrotero del desastre" .



El flamante funcionario destacó la presencia de los gobernadores. Los mandatarios además de modificar su agenda para estar presentes, pasaron por el despacho de Santilli para desearle éxitos.



"Tengo mucho agradecimiento porque venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Y es por un trabajo en conjunto que venimos haciendo, así que agradecerles la presencia. El Presidente también les agradeció es una linda y buena señal", comentó Santilli.



El tema Manuel Adorni estuvo presente en la rueda de prensa. "El Colo" expresó: "No tengo que juzgar la situación. Yo tengo que asumir un rol, que es el que el Presidente me acaba de dar. Manuel Adorni se va a ir a defender en la justicia, sin fueros y sin privilegios, y ahí estará. No tengo que determinar cuál fue la visión de uno u otro. A mí me toca asumir un nuevo rol".



Después de esas palabras, Santilli se retiró para continuar con su agenda de trabajo. Pero en el lugar las charlas entre dirigentes del PRO y miembros de LLA continuaron. El clima fue positivoy si algo destacaron los presentes que es que el ex diputado nacional aparece en el escenario para oxigenar una gestión que desde hace tres meses está completamente paralizada por la situación judicial del cuestionado Adorni.



El buen clima se trasladó a dirigentes de Las Fuerzas del Cielo y del karinismo, históricamente enfrentados. En esta jornada, Agustín Romo (FdC) y Sebastián Pareja (titular de LLA Buenos Aires) se sacaron una foto juntos y mostraron sonrisas. No hubo lugar para reproches. Ambos demostraron estar conformes con la modificación en la jefatura de ministros.



Agencia Noticias Argentinas.

