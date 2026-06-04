Murió "El Nene" Sanfilippo, histórico goleador y ex DT de Deportivo La Punta

Durante muchos años, José Francisco Sanfilippo dejó su huella futbolística en San Luis. El máximo goleador histórico de San Lorenzo vivió en la provincia donde mostró sus conocimientos y dejó un heredero que hace por lo menos 15 años vive y trabaja para Juventud Unida Universitario, su sobrino Walter.

José, “El Nene”, falleció el jueves a la mañana a los 91 años y dejó un recuerdo enorme en el club de Boedo y en la Selección Nacional, donde se desempeñó como mundialista en Suecia 58 y Chile 62.

Tratamundo del fútbol, Sanfilippo llegó a San Luis en 2005 para ser DT del Deportivo La Punta, el club que se estaba formando en la nueva ciudad puntana y donde dejó un recuerdo imborrable.

En aquella ocasión arribó con Walter, quien se quedó instalado en la provincia y ahora es el coordinador de las divisiones inferiores de Juventud, el club del que también supo ser el DT de la primera en torneos regionales.

El club de El Bajo hizo saber sus condolencias por las redes sociales y calificó a “El Nene” como “un referente del fútbol nacional”.

Sanfilippo es, hasta hoy, el máximo artillero de la historia de San Lorenzo, con 207 goles en 265 partidos. Durante toda su carrera convirtió más de 480 goles y fue el máximo goleador del torneo argentino en cuatro oportunidades.

Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo se convirtió en una leyenda por su olfato goleador y su personalidad arrolladora. Surgió de las inferiores del Ciclón y debutó en Primera el 15 de noviembre de 1953 ante Newell’s en Rosario. Solo una semana después, ya mostró su clase con dos goles en la goleada 4-0 a Banfield en el Gasómetro.