El policía Renato Fuentes no tenía chaleco cuando lo balearon en el tórax

El asesinato del oficial Renato Mauricio Fuentes, acontecido el 20 de septiembre de 2024, dejó al descubierto las condiciones en las que trabaja la policía de Cortaderas. El abogado Gustavo Reviglio confió que en el expediente judicial consta que solo había tres (3) chalecos antibalas para 8 efectivos y municiones insuficientes. Además, el querellante alertó sobre traslados punitivos a policías que no están de acuerdo con las disposiciones de la cúpula.

En una entrevista con la periodista Raquel Gurruchaga en FM 100.3 “La Nuestra”, Gustavo Reviglio, ratificó lo que ya consta en la causa: los propios comisarios admitieron la falta de elementos básicos de protección.

Fuentes recibió el disparo mortal en el tórax estando completamente desprotegido. La querella también cuestionó el armamento: familiares y allegados denuncian que el oficial solo tenía la carga básica de su arma de puño, una bala en recámara o tambor incompleto, lo que limitó su respuesta ante los delincuentes armados.

El crimen ocurrió durante un asalto. Julio Daniel Lescano permanece procesado con prisión preventiva por “robo calificado por uso de arma de fuego y homicidio criminis causa”.

Pero la denuncia no se agota en la falta de insumos. Reviglio expuso un sistema de persecución ideológica dentro de la fuerza. Sostuvo que los efectivos que disienten con la cúpula son castigados con traslados a cientos de kilómetros de sus hogares. La acusación expone la contradicción entre el discurso oficial del gobernador Claudio Poggi y la realidad del personal policial en el territorio.

Nancy Abigail Muñoz, viuda de Fuentes, fue más lejos. Manifestó públicamente su sospecha de que a su esposo “lo mató la misma policía porque vio algo que no tenía que ver”. También denunció la pérdida de pruebas clave, como registros fotográficos y fílmicos de la autopsia.

La Justicia reabrió la investigación. El juez Jorge Osvaldo Pinto ordenó una reconstrucción integral del hecho y el Tribunal de Impugnaciones extendió los plazos para profundizar en las responsabilidades funcionales de los superiores policiales.