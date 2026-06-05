Prisión domiciliaria para la pareja acusada de robar una beba de 8 meses

La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, le impuso prisión domiciliaria a la pareja acusada de presunta sustracción de una bebé de ocho meses ocurrida el 26 de mayo en la ciudad de San Luis.

La audiencia se realizó tras el vencimiento de la prórroga constitucional de ocho días solicitada por las defensas de Bárbara Yanet Zamora y Juan Andrés Pereyra luego de la formulación de cargos realizada el pasado 28 de mayo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Género N° 2, representada por Antonella Córdoba y Mercedes García, que atribuye a Zamora el delito de sustracción de menores y a Pereyra el delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente. En la audiencia también estuvo presente la Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez.

Zamora fue asistida por la defensora Oficial en lo Penal Nº 3 Cecilia Cabello y el defensor Adjunto Diego González Zunino, mientras que Pereyra contó con la asistencia técnica del abogado particular Delfín Chávez.

Explicaciones de las defensas

-El representante de Zamora sostuvo que no existen elementos suficientes para sostener la acusación fiscal y argumentó que la niña habría sido entregada voluntariamente por su madre.

-Para respaldar esa postura incorporó entrevistas periodísticas en las que la mujer manifestó esa versión de los hechos, así como declaraciones testimoniales de otras personas que la respaldarían.

-Según planteó, Zamora habría llevado a la niña para bañarla, cambiarla, lavar sus mantas y resguardarla del frío, con el objetivo de evitar un perjuicio para su salud y no con la intención de sustraerla.

-El abogado de Pereyra planteó una excepción por inexistencia de delito y sostuvo que su asistido desconocía que la niña hallada posteriormente en su domicilio no era hija de Zamora.

-En ese contexto, Pereyra decidió prestar declaración ante la jueza. Según expuso, había mantenido una relación de pareja con la coimputada y creyó que la bebé era hija de ambos, ya que Zamora se la habría presentado como tal luego de un período en el que habían perdido contacto. Sobre esa base, sostuvo que actuó sin conocimiento de que pudiera existir un hecho ilícito.

Rechazo de la jueza

Dopazo Samper consideró que el análisis sobre la existencia o no de dolo hecho por el abogado de Pereyra, las contradicciones señaladas en las declaraciones de la denunciante y la valoración de los nuevos elementos probatorios son cuestiones que deberán discutirse en etapas posteriores del proceso. Por ello, rechazó la excepción de inexistencia de delito.

La magistrada también señaló que las publicaciones y mensajes incorporados por la defensa no habían sido sometidos a pericias que permitieran verificar su autenticidad o la identidad de los usuarios involucrados.

La pareja con prisión domiciliaria

Respecto de las medidas de coerción, la jueza consideró que no correspondía hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

En consecuencia, dispuso que ambos imputados cumplan prisión domiciliaria por el plazo de 90 días.

En el caso de Zamora, la magistrada tuvo especialmente en cuenta la situación de su hijo de 12 años y la información incorporada por organismos estatales que la identifican como su principal referente afectiva y sostén cotidiano.

Respecto de Pereyra, autorizó salidas laborales exclusivamente de lunes a viernes entre las 6:30 y las 13:30 horas para concurrir a su trabajo.

La magistrada advirtió que cualquier incumplimiento podrá derivar en la revisión de las medidas impuestas y en la eventual aplicación de una medida de coerción más gravosa.

Informe: Prensa del Poder Judicial