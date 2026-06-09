Dique Nogolí: limpiaron el perilago y pidieron ayuda para cuidar el paraíso serrano

Bajo la consigna de cuidar uno de los espacios naturales más emblemáticos de la región, un grupo de vecinos organizó el sábado por la tarde una jornada voluntaria de limpieza en sectores del perilago del Dique Nogolí.

La propuesta surgió entre personas que desde hace años disfrutan del lugar practicando remo, pesca u otras actividades recreativas, y que observan de cerca una problemática que se repite: la basura que queda abandonada tras el paso de visitantes.

Con bolsas y guantes, recorrieron la costa y los senderos recolectando residuos que afectan el paisaje, la fauna, la flora y la calidad ambiental de uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

El grupo juntó unas 15 bolsas grandes de consorcio que trasladaron en una camioneta hasta el depósito municipal de basura. “El único objetivo es visibilizar la basura que deja el ser humano y crear conciencia ambiental”, explicó Carina Torres, una de las impulsoras.

Los organizadores destacaron que muchas veces se espera que las soluciones lleguen desde organismos o instituciones, cuando los cambios más importantes suelen comenzar con pequeñas acciones cotidianas. “Queremos hacer un reconocimiento público a este puñado de vecinos que puso el cuerpo, el tiempo y su energía para cuidar lo que es de todos. Su ejemplo es un faro para la comunidad y esperamos que inspire a muchos más en las próximas convocatorias”, expresaron en redes sociales.

Además, adelantaron que la experiencia se repetirá próximamente, con la intención de sumar más voluntarios y seguir generando conciencia sobre la importancia de mantener limpio el dique.

El mensaje final es simple y contundente: “Si vas a pescar, pasar el día o disfrutar del paisaje, llévate tu basura. Cada botella, papel o plástico que no queda en la naturaleza ayuda a preservar este paraíso serrano para las futuras generaciones”.