Bélgica venció de forma agónica y épica a Senegal

Bélgica y Senegal protagonizaron un partido inolvidable en el Seattle Stadium en el marco de los 16vos de final del Mundial 2026. Los de África lo ganaban 2 a 0, pero los europeos lograron igualarlo en el cierre para forzar el tiempo extra, donde Tielemans se vistió de héroe para el 3 a 2 definitivo.



Fue una tarde de locos. Uno de esos encuentros que quedan grabados a fuego en la memoria del pueblo futbolero. Dos equipos entregando hasta la última gota de sudor para quedarse con el triunfo y un trámite cambiante, con muchos goles y abierto hasta el cierre. Así fue el choque de 16vos de final entre los europeos y los africanos.



El que empezó mejor y amagó con un fuerte batacazo fue Senegal. De entrada, Ismaïla Sarr reventó el palo con un disparo que levantó a toda la grada. Minutos después, Habib Diarra aprovechó el rebote de un centro que también había tenido la misma suerte, y estampó el 1 a 0. Ya en la segunda mitad, Ismaïla Sarr se sacó las ganas de gritar su propio gol tras parar de pecho un pase de 70 metros de Niakhate y vencer la resistencia del portero Courtois.



Hasta ese momento, 6' de la segunda mitad, era todo del elenco de África. Dominaba la posesión del balón, superaba a Bélgica en cada sector del campo, y parecía que tenía abrochada una victoria importante. Sin embargo, en el mejor momento comenzó a flaquear. Sobre el cierre mismo del encuentro, Romelu Lukaku y Youri Tielemans consiguieron el inesperado empate. En tres minutos pasó de estar eliminado a forzar el tiempo extra.



Los Andes.

