Jubilados autoconvocados: un ejemplo de lucha y dignidad frente al ajuste

La persistencia de los jubilados autoconvocados se ha convertido en un símbolo de resistencia en la provincia. Desde el inicio de las medidas de ajuste económico implementadas por el Gobierno nacional de Javier Milei, acompañadas a nivel local por la gestión de Claudio Poggi, los adultos mayores decidieron movilizarse activamente para defender sus derechos y visibilizar una situación que consideran insostenible.



Afrontando las inclemencias del clima, desde jornadas de intenso frío hasta altas temperaturas, y superando incluso obstáculos físicos, el colectivo se mantiene firme en el espacio público.



Los manifestantes denuncian que sus haberes han sido drásticamente licuados, arrastrándolos a situaciones de pobreza e indigencia. Este panorama económico asfixiante se combina con un profundo deterioro en la calidad de vida y un desmantelamiento progresivo de los servicios esenciales de salud, evidenciado en las alarmantes falencias que presenta la obra social PAMI.



La falta de respuestas y la indiferencia institucional profundizan el drama cotidiano de este sector, que se siente desprotegido ante la aparente negativa de las autoridades nacionales y provinciales para establecer canales de diálogo mínimos.



En las movilizaciones resuena una advertencia constante hacia el resto de la comunidad: "Todos vamos a llegar a viejos", una frase que busca romper la apatía de los funcionarios que tienen en sus manos la posibilidad de revertir este escenario.



Lejos de aislarse, los jubilados puntanos han comenzado a unificar sus reclamos con otros movimientos sociales afectados por el contexto económico actual. Cada miércoles, el microcentro de la ciudad se transforma en el escenario de una convocatoria que, por su convicción y fuerza moral, interpela de manera directa a toda la sociedad.

