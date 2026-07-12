Otto Fritzler le dio a Mercedes-Benz su primer triunfo en el Turismo Carretera

El piloto bonaerense Otto Fritzler, con Mercedes Benz, se adjudicó hoy la carrera que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo misionero de Posadas, por la octava fecha de la temporada 2026, y ahora quedó como escolta en el campeonato..

Fritzler, con el equipo Prestige Auto Racing Team, fue el gran dominador del fin de semana, ya que había obtenido la pole position el sábado y este domingo se había quedado con la primera de las tres series.

En tanto, Nicolás Bonelli (Ford Mustang) y Julián Santero (BMW) terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Las otras dos series las ganaron el marplatense Christian Ledesma y Bonelli, quien hizo una gran largada y trató de ser el líder con el intento de superar a Ledesma.

Fritzler, quien ya había ganado el año pasado en este circuito, se apoderó del tercer lugar en detrimento de Santero.

La competencia se neutralizó cuando quedaron detenidos los autos de Sebastián Abella y Andrés Jakos, aunque antes hubo otros toques.

Al relanzarse la carrera se mantuvo todo igual, aunque hubo un roce entre Mariano Werner y el líder del campeonato, Jonatan Castellano, lo que le permitió al primero de ellos ganar un puesto.

Fritzler sorprendió con su maniobra y fue directo a pasar a Ledesma para quedarse con el segundo puesto, aunque no se conformó y fue a buscar el triunfo.

Sobre la mitad de la competencia, se volvió a neutralizar la carrera por el despiste de Augusto Carinelli y al volver a iniciarse el oriundo de Bella Vista aguantó por la cuerda externa y le arrebató la punta a Bonelli.

Enseguida, Santero superó a Ledesma para quedarse con la tercera colocación.

Otra interrupción permitió hacer más emocionante el final de la carrera, pero Fritzler no mostró fisuras en el manejo y lo controló muy bien a Bonelli para quedarse con la tercera victoria de la temporada.

Nicolás Trosset, Christian Ledesma, Mariano Werner, Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Jeremías Scialchi e Ignacio Faín completaron los diez primeros lugares.

La novena fecha del Turismo Carretera será el Desafío de las Estrellas en el circuito de Villicum, en San Juan, el próximo 2 de agosto.

Castellano es el puntero con 232,5 puntos, pero ahora el nuevo escolta es el propio Fritzler con 216,5, mientras que después aparecen José Manuel Urcera 202; Mauricio Lambiris 199,5; Canapino 195,5; Hernán Palazzo 186; Facundo Chapur 183,5; y Werner 182,5.