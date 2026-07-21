Impulsan que el venado de las pampas sea un Monumento Natural Nacional

Un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso propone declarar Monumento Natural Nacional al venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), especie emblemática de los pastizales, para fortalecer las acciones destinadas a garantizar su conservación en todo el país. En la provincia de San Luis habita principalmente en la zona centro-sur y es una especie representativa que figura en el Escudo de San Luis.

La iniciativa fue impulsada a partir de recomendaciones técnicas brindadas por especialistas de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que desde hace décadas trabaja por la conservación de dicha especie y su hábitat.

Las amenazas del venado de las pampas

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se trata de uno de los mamíferos más amenazados de la Argentina. Actualmente, la especie se encuentra categorizada como "En Peligro" y ocupa solo una pequeña porción de su distribución histórica, tras décadas de pérdida y transformación de los pastizales naturales, fragmentación del hábitat, caza furtiva, introducción de especies exóticas y otras amenazas.

Se estima que la población actual en el país es inferior a 2.500 individuos maduros y se encuentra distribuida en apenas cuatro subpoblaciones aisladas. El 80% de los venados se encuentra fuera de áreas protegidas y se estima que, si se mantienen las presiones actuales, la población se podría reducir un 50% en las próximas tres generaciones.

La propuesta legislativa presentada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro retoma, además, una recomendación incluida en el Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas, que indica que la declaración como Monumento Natural Nacional es una herramienta clave para fortalecer la protección de la especie.

Los pastizales

Los pastizales, según explican los especialistas, son ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y el bienestar de las personas. Albergan una enorme diversidad de especies, almacenan carbono, contribuyen a la regulación hídrica y sostienen actividades productivas de gran importancia para el país.

La presentación del proyecto de ley coincide con la conmemoración del Año Internacional de los Pastizales 2026, una iniciativa promovida por las Naciones Unidas para impulsar la visibilidad de estos ecosistemas y de su contribución a la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático.