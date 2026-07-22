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Nuevo rumbo

"Juanfer" Quintero confirmó que no regresará a River

El colombiano brindó una entrevista donde confirmó que está buscando la mejor situación para él y el club. “No soy prioridad para el 'Chacho' Coudet”, expresó.

Por redacción
| Hace 1 hora

Juan Fernando Quintero, el "10" de River, habló sobre su futuro en el club remarcando que no hay "misterio" si se presenta o no a los entrenamientos, remarcando: "No soy prioridad para el 'Chacho' Coudet" y agregó "no tengo nada en contra del entrenador".

 

Además, confirmó que está buscando la mejor situación para él, como para el club, señaló que sus representantes están analizando las ofertas y es una decisión que saben los dirigentes.

 

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