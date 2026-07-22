"Juanfer" Quintero confirmó que no regresará a River

Juan Fernando Quintero, el "10" de River, habló sobre su futuro en el club remarcando que no hay "misterio" si se presenta o no a los entrenamientos, remarcando: "No soy prioridad para el 'Chacho' Coudet" y agregó "no tengo nada en contra del entrenador".

Además, confirmó que está buscando la mejor situación para él, como para el club, señaló que sus representantes están analizando las ofertas y es una decisión que saben los dirigentes.