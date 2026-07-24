El "Lobo" mendocino venció a Central Córdoba y Racing a Gimnasia La Plata

Gimnasia de Mendoza derrotó por 1-0 a Central Córdoba al final del partido que disputaron este viernes, por la primera fecha de la zona A del Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Víctor Legrotaglie fue convertido por el delantero Alan Módica, a los 21 minutos del segundo tiempo.

Así, el conjunto local mantiene su buen pasar desde la llegada del entrenador Darío Franco y alcanzó el 15° lugar de la tabla anual, con 22 puntos y a cuatro de la zona de acceso a la Copa Sudamericana, mientras que Central Córdoba es vigesimoquinto en la misma clasificación, con 16 unidades.

En la próxima fecha, el elenco mendocino deberá visitar a San Lorenzo, el martes 28 de julio a las 19:00, mientras que Central Córdoba será local de Atlético Tucumán, el jueves 30 a partir de las 21:15, en el “Clásico del Norte”.

El festejo Racing de Avellaneda

Racing pudo hacer valer en el marcador un partido en el que tuvo una gran cantidad de situaciones de peligro y derrotó a Gimnasia La Plata por 2-1.

En un partido disputado en el estadio Presidente Perón, el local ganaba desde los cinco minutos con el tanto del volante Matko Miljevic, mientras que el lateral Bautista Barros Schelotto lo empató a los 31 del primer tiempo y el defensor Nazareno Colombo sentenció el resultado, en 23 de la segunda mitad.

Además, el delantero del “Lobo” Marcelo Torres malogró un penal, en el que no pudo superar al arquero Facundo Cambeses, a los 41 minutos de la primera parte.

Con el triunfo, el equipo en el que hizo su debut en el torneo local Juan Pablo Vojvoda es duodécimo en la tabla anual, con 24 puntos y a dos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana 2027, mientras que el conjunto platense es décimo en el mismo listado, con 26 unidades.

En la próxima fecha, la “Academia” deberá visitar a Rosario Central, este martes 28 de julio a las 21:15, mientras que los dirigidos por Ariel Pereyra recibirán a River el miércoles 29, a las 19:15.

Victoria de Vélez

Vélez golpeó en el momento justo, en un partido en el que le tocó sufrir principalmente en el primer tiempo, y le ganó a Instituto por 1-0.

En un partido disputado en el estadio José Amalfitani, el mediocampista Manuel Lanzini marcó el único gol de la noche, a los 45 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo de los hermanos Barros Schelotto alcanzó la cuarta ubicación en la tabla anual con 31 puntos, a una ubicación de la zona de acceso a la Copa Libertadores 2027, mientras que la “Gloria” marcha en el 19° lugar, con 10 unidades menos.

En la próxima fecha, el “Fortín” deberá visitar a Talleres, el jueves 30 de julio a las 19:00, mientras que el elenco cordobés será local de Platense, a quien enfrentará el miércoles 29 desde las 21:30.