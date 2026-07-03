La Justicia apartó a los querellantes de la causa $Libra

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes de la causa por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA, accediendo así a un pedido elevado por la defensa del lobbista Mauricio Novelli.



El planteo responde al pedido de Novelli del mes pasado, quien argumentó que no existía una estafa alrededor del token que promocionó el presidente Javier Milei en sus redes y que, pocos minutos después, se desplomó.



En aquel momento, la defensa de Novelli había planteado que en el caso $LIBRA no se cumple la secuencia típica exigida por el Código Penal para hablar de una estafa —ardid, error, disposición patrimonial o perjuicio—, ya que los querellantes no son "particulares ofendidos" por un delito, sino inversores en un mercado de riesgo.



La medida excluyó como querellantes a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes se encontraban nucleados en dos querellas distintas.



Sin ese acceso, la investigación recae únicamente en las tareas del fiscal Eduardo Taiano, severamente criticado en su accionar por las demoras para tomar medidas de prueba. En un año y medio, todavía no llamó a declarar a ninguno de los involucrados.



Los querellantes apelarán la medida



El juez Martínez de Giorgi estuvo siendo observado luego de la decisión del gobierno, el cual quería sumar a su esposa, Ana María Cristina Juan, entre los candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y, puntualmente, en el juzgado federal de la localidad bonaerense de Hurlingham.



El pliego ya recibió la aprobación del Senado, pero aún no recibió la oficialización en el BORA (Boletín Oficial de la República Argentina); que se dé la comunicación responde solamente a una cuestión de tiempo.



Aunque con la resolución del fallo, ahora ninguna de las querellas tendrá posibilidad alguna de pedir medidas de prueba, así como tampoco de seguir insistiendo con las citaciones a indagatoria, apelar decisiones ni incidir de cualquier otro modo de forma directa en el curso de la causa.



¿Qué dijo el juez en su escrito?



El juez consideró en su escrito que $LIBRA es una memecoin, es decir, una criptomoneda elaborada a modo de broma y con alta volatilidad; además, sostuvo que las pérdidas de los inversores están vinculadas a los riesgos inherentes al propio mercado antes que a un delito. De esta manera, la decisión del juez debilitó el planteo de estafa detrás del lanzamiento de $LIBRA, que es la principal hipótesis que sostienen los damnificados.



Además, el juez dijo que, de acuerdo con la naturaleza anónima de las criptomonedas de la red Solana, que fue la red que se utilizó para crear $LIBRA, los querellantes no pudieron dar cuenta de manera fehaciente de que eran los dueños de las billeteras virtuales que fueron utilizadas, así como tampoco del origen de los fondos. Esto llevó a que no se pueda demostrar la pérdida por delito.



En este punto, el juez dijo que "las constancias aportadas resultan indiciarias, pero no determinantes ni consistentes para establecer su titularidad". Con este argumento fue que también antes había rechazado el pedido de inclusión de otros dos damnificados, oriundos de Bielorrusia, quienes también se presentaron mediante una de las querellas para reclamar como víctimas de $LIBRA.



Agencia Noticias Argentinas.

