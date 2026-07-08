San Luis FC cayó de local ante Talleres de Córdoba

Talleres de Córdoba, a fuerza de mucho empuje, cosechó en la Villa Deportiva un importante triunfo ante San Luis FC, imponiéndose por 2 a 1, con goles de goles de Aguilera y González, a los 25’ y 31’, del segundo tiempo.

El cotejo correspondió a la fecha 13 del campeonato "Apertura 2026" de primera división femenino.

En el primer tiempo fue superior el elenco puntano. Mediante un buen juego colectivo se fue al descanso obligatorio con la ventaja de 1 a 0. El gol, un golazo al ángulo, lo hizo Victoria Vásquez.

Pero en el segundo tiempo, reaccionó la “T”. A fuerza de mucho empuje y de centros cruzados consiguió remontar el marcador y sumar tres puntos valiosos en la lucha por el título. Rengifo, en un par de intervenciones, evitó que la ventaja fuera superior.