"Este gobierno viene por la destrucción del sistema científico"

La crisis del sistema científico argentino ya no es solo de números. Es de fondo. Así lo advirtió el doctor Maximiliano Juri Ayub, profesor adjunto de la UNSL e Investigador Independiente del Conicet, especialista en evolución biológica a nivel molecular y en desarrollo de estrategias de diagnóstico molecular.

"Con respecto a la situación del sistema de ciencia-técnica en Argentina, hay que decir lo que venimos diciendo desde prácticamente antes que asuma este gobierno y es que este gobierno venía por la destrucción del sistema científico argentino", señaló el experto.

Lejos de hablar de un problema de dinero, el investigador apunta directo al modelo. "El tema no es un problema presupuestario, no es un problema de fijar prioridades. Verdaderamente es un problema de qué modelo de país propone este gobierno".

"Y no es que no necesita la ciencia ni el desarrollo de diferentes disciplinas, sino que justamente necesita que no ocurra este desarrollo. Por lo tanto, el plan es la destrucción del sistema científico nacional, como lo conocemos".

El diagnóstico se amplía a otras áreas clave. "Lo segundo que hay que decir es que este gobierno está cometiendo un daño gigante y va a seguir haciendo mucho daño en la destrucción de la salud pública, de la educación pública, del sistema de ciencia y técnica".

Pero en medio de la preocupación aparece también la resistencia y la memoria. "A pesar de todo ese daño tenemos muy claro que no van a poder destruir definitivamente el sistema de ciencia-técnica en la universidad pública, porque nuestro país tiene una larga tradición".

"Desde la Noche de los Bastones Largos venimos soportando en distintos momentos el ataque a las universidades, al espíritu crítico, a la evidencia. Y así como no es la primera vez, estamos seguros de que vamos a volver a reconstruir este sistema que están queriendo destruir".

Y ahí aparece el dato que sostiene todo: la universidad sigue viva. "Unido a esto último, creo que vale la pena mencionar que siguen ingresando muchos jóvenes en la universidad. Que sigue habiendo mucha vida por aprender, por entender, por comprender en todas las disciplinas. En las llamadas o mal llamadas ciencias exactas, en las ciencias naturales, en las ciencias humanas".

"Y esa tradición de enseñar, aprender y reflexionar que está en las universidades públicas, en el sistema científico, no va a ser destruida por cuatro años de un gobierno. Está claro que tenemos que resistir lo que queda de este gobierno y comenzar la reconstrucción con un gobierno que tenga otras prioridades para el país".

En San Luis la situación se replica. Becas frenadas, proyectos sin financiamiento, sueldos que perdieron contra la inflación y laboratorios que hacen malabares para seguir. Pero las aulas de la UNSL siguen llenas.

El mensaje final del doctor Juri Ayub es de alerta, pero sobre todo de convicción: atacan fuerte, pero la ciencia y la universidad pública Argentina ya demostraron que se levantan.