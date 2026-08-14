La informalidad laboral alcanza al 76,7% de las familias de los barrios populares

La precarización laboral es una realidad estructural para las familias que viven en los barrios populares de San Luis. El 76,7% de los hogares relevados no cuenta con ningún integrante que tenga un trabajo registrado.

El dato surge del Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA), elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) y correspondiente a julio de 2026.

La cifra indica que más de tres de cada cuatro familias dependen de empleos informales, changas, actividades por cuenta propia, planes sociales u otros ingresos que no ofrecen estabilidad ni protección laboral.

La falta de trabajo registrado también impide el acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura ante accidentes laborales. Además, deja a los hogares expuestos a una caída inmediata de sus ingresos cuando disminuye la actividad económica.

La informalidad atraviesa así gran parte de las otras dificultades registradas en los barrios: endeudamiento, imposibilidad de llegar a fin de mes y reducción de la cantidad y calidad de los alimentos.