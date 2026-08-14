La informalidad laboral alcanza al 76,7% de las familias de los barrios populares
En más de tres de cada cuatro hogares relevados en San Luis no existe ningún integrante con un empleo registrado, según el monitoreo de julio.
La precarización laboral es una realidad estructural para las familias que viven en los barrios populares de San Luis. El 76,7% de los hogares relevados no cuenta con ningún integrante que tenga un trabajo registrado.
El dato surge del Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA), elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) y correspondiente a julio de 2026.
La cifra indica que más de tres de cada cuatro familias dependen de empleos informales, changas, actividades por cuenta propia, planes sociales u otros ingresos que no ofrecen estabilidad ni protección laboral.
La falta de trabajo registrado también impide el acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura ante accidentes laborales. Además, deja a los hogares expuestos a una caída inmediata de sus ingresos cuando disminuye la actividad económica.
La informalidad atraviesa así gran parte de las otras dificultades registradas en los barrios: endeudamiento, imposibilidad de llegar a fin de mes y reducción de la cantidad y calidad de los alimentos.
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