La CGT reclamó un plan de refinanciación ante el avance del endeudamiento familiar

La Confederación General del Trabajo, en conjunto con las dos CTA y diversas organizaciones sociales, encabezó una multitudinaria marcha hacia el Ministerio de Economía para visibilizar el creciente nivel de morosidad y endeudamiento que atraviesa el país.

Durante la jornada, las entidades gremiales presentaron un documento oficial en el que remarcaron que el equilibrio de las cuentas públicas debe contemplar de forma prioritaria la situación de las familias trabajadoras y de las pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos se ven fuertemente resentidos por el costo del financiamiento.

En el escrito, las centrales sindicales señalaron que la pérdida de la capacidad de ahorro y la imposibilidad de afrontar los vencimientos de créditos bancarios o tarjetas han impactado de manera directa en el consumo y la actividad productiva.

Asimismo, alertaron sobre la dramática situación de los sectores vulnerables que, al quedar excluidos del circuito formal, deben recurrir a financiamientos informales con intereses usurarios para cubrir necesidades básicas. Bajo este panorama, la dirigencia advirtió que la caída de las ventas deriva inexorablemente en un debilitamiento del empleo y del tejido industrial.

Frente a esta coyuntura, las organizaciones exigieron al Gobierno la urgente implementación de un programa económico centrado en la economía real y no enfocado únicamente en metas financieras.

Entre los reclamos vertidos al Ejecutivo, destacaron la necesidad de que el Banco Central ejerza su rol regulador sobre las tasas de interés aplicadas por entidades bancarias y billeteras virtuales, un esquema de refinanciación de deudas con plazos extendidos para devolver capacidad de compra a los hogares y medidas concretas de auxilio que protejan el capital de trabajo de las Pymes.