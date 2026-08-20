Terremoto de magnitud 7,2 sacudió Ayacucho y las autoridades vigilan el riesgo de réplicas

Un fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la zona andina del sur de Perú y encendió las alarmas por su gran intensidad y la sacudida prolongada que se sintió en distintos puntos del país.

El temblor ocurrió a las 13:00 hora local y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, en el departamento de Ayacucho.

Según precisó el Instituto Geofísico de Perú (IGP), el evento se registró a una profundidad de 108 kilómetros, factor geofísico que evitó un impacto devastador en la superficie pero permitió que la onda se propagara a gran distancia, percibiéndose incluso en la capital, Lima.

A raíz de la sacudida, la población de varias zonas rurales y urbanas evacuó edificaciones de manera preventiva ante el temor a colapsos o desprendimientos de tierra en los cerros aledaños.

Frente a este escenario, la atención de los especialistas se centra ahora en la evolución de la actividad sísmica en la región. Las autoridades advirtieron sobre la alta probabilidad de que se registren réplicas de menor intensidad en las próximas horas, un comportamiento habitual tras la liberación de energía generada por un sismo de esta escala.

En ese marco, el titular del IGP, Hernando Tavera, transmitió tranquilidad al señalar que hasta el momento no se registran situaciones críticas ni pérdidas humanas, aunque ratificó que los equipos técnicos continúan evaluando el terreno.

Asimismo, los organismos de emergencia reiteraron la importancia de mantener la calma, identificar zonas de seguridad y tener a mano mochilas de emergencia.

Por su parte, la Marina de Guerra descartó definitivamente cualquier peligro de tsunami en las costas del país, ubicadas lejos de la zona andina donde se originó la falla.