Con la colaboración de los vecinos, los bomberos controlaron un incendio en La Carolina

Otra vez, la ayuda de los vecinos fue determinante para que los bomberos voluntarios controlen un incendio forestal que se desató en la noche del jueves 20 de agosto en La Carolina. Las llamas se establecieron con fuerza en los campos de Piedra Bola y tras intensas horas de trabajo fueron apagadas, el viernes a la madrugada.

El paraje fue atacado por las llamas en la tarde del jueves. Desde varios puntos se observaba la magnitud del siniestro, primero como una masa de humo gris mezclado con tierra y a medida que se acercaba al punto de inicio, como fuego peligroso.

Para sofocarlo trabajaron bomberos voluntarios de Potrero de los Funes, El Volcán, El Fortín, Carolina, La Punta, San Francisco, Los Molles, Tilisarao y Renca, “en un importante despliegue” coordinado para contener el avance del fuego.

Como sucedió hace un mes en Estancia Grande, El Durazno y Potrero de los Funes, la colaboración de la gente fue fundamental para la tarea de los socorristas.

Un mensaje que a las cuatro de la mañana enviaron desde el cuartel de La Carolina informó que a esa hora el incendio estaba controlado y que solo se quedarían en la zona para hacer una guardia de cenizas. “Gracias a cada vecino que ayudó de una u otra manera y a las dotaciones de bomberos que dieron colaboración”, dijeron los socorristas.