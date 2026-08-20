Asfixió a su novia hasta desmayarla, le disparó a su hermano y prendió las hornallas

Primero discutió con su novia de 16 años, la golpeó, la tomó del cuello y la asfixió hasta que la chica se desveneció. Luego, Claudio Valentín Naranjo arremetió contra sus propios familiares, que salieron a defender a la víctima y disparó contra su hermano, tomó un machete con el que agredió a otras personas y antes de irse abrió el paso de gas en las hornallas para provocar una explosión.

La noche de furia del acusado sucedió el 24 de junio en el barrio Solidaridad, que se vio conmocionado por la actitud de su vecino, quien en una audiencia realizada en la semana se enteró que iba a pasar varios meses más en la cárcel. El debate oral está previsto para abril del año que viene y hasta entonces tendrá que estar preso.

No es fácil el panorama para Naranjo, quien tiene siete delitos acumulados en el expediente, tres por tentativa de homicidio. La más grave es la que inició aquella noche violenta contra su novia.

Pero cuando un hermano de Naranjo quiso intervenir en defensa de la chica, el imputado lo atacó primero con un machete y luego sacó un arma de fuego casera con la que disparó sobre la puerta del baño de la vivienda, donde se había refugiado el atacado.

Como si fuera poco, cuando la Policía llegó a la casa para detener al agresor, fue recibida con un cuchillo y un caño metálico con el que el joven amenazó de golpear a los efectivos, pero fue reducido.

Ante el cúmulo de acusaciones, el imputado continuará detenido en el Servicio Penitenciario por pedido de la Fiscalía, que fundamentó su solicitud en los antecedentes del denunciado, el riesgo de fuga y de entorpecimiento. Además, la acusación consideró necesario proteger a las víctimas, que son parte del núcleo familiar del imputado.