Ruta 7 a oscuras: camioneros denuncian robos y reclaman seguridad

Un nuevo robo a un camionero volvió a encender las quejas por la inseguridad y la falta de iluminación en la zona de la estación de servicio El Mundialito, en Villa Mercedes. Transportistas aseguran que los hechos se repiten pese a que existe una garita policial en el sector.



"Roban permanentemente". La frase la repitió Cristian Nievas, de Camioneros Solidarios San Luis, mientras cuenta en un video lo que los choferes viven a diario en el corredor de la Ruta Nacional 7 que une San Luis Capital con Villa Mercedes.



El último episodio ocurrió cuando un chofer detuvo su camión y bajó durante unos minutos para revisar el vehículo. Según relató otro transportista que estaba en el lugar, una persona habría salido desde la oscuridad, aparentemente desde una alcantarilla, le sustrajo el teléfono celular y escapó en bicicleta. La Policía realizó recorridos, pero no logró recuperar el aparato.

Para Nievas la clave está en la oscuridad. "¿Cuál es el problema que tenemos ahí? La oscuridad. No está iluminado. Venimos reclamando". Contó que ya le mandaron mensajes al director de Vialidad de la provincia, pero la respuesta es siempre la misma: "no pueden" por el transformador. Mientras tanto, en "El Mundialito" funciona una estación de servicio con mini shop, gomería, lonera y taller mecánico, pero "está todo en lo oscuro".



A eso se suma el estado de la calzada. Los camioneros denuncian el profundo deterioro de la red vial, con huellas profundas y calzadas marcadas que hacen que cada viaje sea un riesgo.



"Es increíble que no nos quieran solucionar el tema de la iluminación en la autopista", cerró Nievas. Desde Camioneros Solidarios piden al municipio de Villa Mercedes, a Vialidad Provincial y al Ministerio de Seguridad que tomen cartas en el asunto con luminarias, cámaras y más presencia policial en los puntos donde paran los transportistas.

El episodio sumó una situación todavía más llamativa. Según el testimonio, después del robo una mujer se acercó a la víctima y le ofreció recuperar el celular a cambio de $5.000. El relato no permite determinar qué vinculación tenía esa persona con el hecho.

El reclamo ahora apunta a conseguir iluminación, cámaras y mayor seguridad para camioneros, comerciantes y vecinos.

“¿Qué están esperando? ¿Que haya un muerto, que termine todo mal?”, cuestionó el transportista, quien advirtió que continuarán reclamando hasta obtener una respuesta.