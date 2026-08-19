En San Luis la crisis económica se transformó en una epidemia de salud mental

En San Luis la crisis económica ya se metió en la cabeza de la gente. El endeudamiento para pagar la comida, la pérdida de poder de compra y la morosidad que no afloja están provocando lo que los profesionales llaman una "epidemia silenciosa de malestar psicológico" entre los puntanos.

El círculo es perverso. La plata no alcanza y entonces la tarjeta se usa para comprar alimentos. Dos de cada tres compras con crédito en la provincia son para llenar la heladera.

En los barrios más vulnerables 7 de cada 10 hogares sufre inseguridad alimentaria. El crédito dejó de ser para progresar. Hoy es para sobrevivir hasta el próximo sueldo.

Cuando llega el resumen y no se puede pagar ni el mínimo, empieza lo peor. Mucha gente termina cayendo en financieras informales o en apps de préstamos con tasas usureras. Ahí aparecen los llamados de cobradores, la amenaza de embargos y con eso la ansiedad, el insomnio y la depresión. Es el estrés de no saber cómo pagar.

A eso se suma que trabajar ya no alcanza. Casi 8 de cada 10 salarios públicos y privados de San Luis están por debajo de la línea de pobreza. Hay miles de "pobres con empleo" que van todos los días a trabajar pero saben que no pueden proyectar nada. Y cuando se pierde la proyección familiar se resiente una de las bases más importantes de la salud mental.

La deuda también rompe los vínculos. Quien debe tiende a aislarse por vergüenza, corta los lazos sociales y en la casa la tensión aumenta. Los especialistas advierten que esto eleva el riesgo de violencia intrafamiliar.

El sistema de salud está desbordado

El agravante es que cuando la angustia se hace insoportable, no hay dónde atenderse. Más del 43% de las personas con problemas financieros reconoce que no puede pagar un psicólogo privado. Una consulta ronda los 40 mil pesos y es impagable.

Del otro lado, el sistema público está saturado. Sin presupuesto ni turnos, las guardias de los hospitales públicos registran un aumento drástico de consultas por crisis de pánico y angustia. La gente llega a la emergencia porque no tuvo prevención.

¿Dónde pedir ayuda en San Luis?

Ante una crisis, es importante saber que existe atención gratuita: Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo": Tiene Guardia de Salud Mental las 24 horas. Atiende urgencias, crisis de pánico, ideas de autoagresión y cuadros agudos. Rivadavia 1350, San Luis Capital.

CAPS y Centros de Salud: En los barrios de San Luis Capital y Villa Mercedes hay psicólogos y trabajadores sociales. La atención es gratuita pero los turnos suelen demorar. Se recomienda consultar en el CAPS más cercano a tu domicilio.

Línea 107: Es la línea de emergencias del Ministerio de Salud de la provincia. Atiende 24 hs para orientación y derivación.

Línea 135: Línea nacional de prevención del suicidio y asistencia al suicida. Gratuita y anónima, atiende todo el día.

Hoy en San Luis la deuda no solo vacía el bolsillo. Te quita el sueño, te aísla y te enferma. Y es una crisis que no aparece en los números oficiales, pero se vive todos los días en cada casa.

Fuentes: Martín Wainstein, profesor de la materia de Psicología Clínica Sistémica de la Universidad de Buenos Aires y SanCor Salud