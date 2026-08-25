Alquilar en San Luis: aumentos cada tres meses y sueldos que no alcanzan

Cada vez se complejiza más el presente de quienes alquilan. Imagen ilustrativa. Foto: Uno Santa Fe.

Si sos puntano, puntana y tenés que alquilar, sabés de qué hablamos. No es un número de un informe nacional, es lo que te pasa a fin de mes cuando llega el aviso del nuevo aumento.

La derogación de la Ley de Alquileres a fines de 2023 cambió todo el mercado inmobiliario puntano. Se terminaron los contratos de tres años con aumentos una vez al año. Hoy en San Luis y en Villa Mercedes todo se negocia bajo la "libertad de las partes", pero en esa libertad, las familias son las que menos espalda tienen.

¿Qué le pasa hoy a una familia puntana que alquila?

El aumento te llega cada 3 meses: Antes sabías cuánto ibas a pagar todo el año. Hoy los contratos en San Luis se ajustan cada tres, cuatro o seis meses. Imposible proyectar el presupuesto familiar cuando no sabés cuánto vas a pagar en dos meses.

El precio de entrada es impagable: Para entrar a un departamento de dos dormitorios en la ciudad de San Luis o en Villa Mercedes te piden mes de depósito, mes adelantado, comisión y un valor inicial altísimo. Los propietarios se cubren por la inflación y la familia puntana tiene que juntar dos o tres sueldos solo para entrar.

Contratos cortos, angustia larga: Ya casi no hay contratos de tres años. La mayoría son de uno o dos años. Eso significa que cada 12 meses la familia vuelve a la incertidumbre de si le renuevan, a qué precio y con qué condiciones.

El índice que no te acompaña: Muchos contratos en el mercado puntano se atan al IPC, es decir, a la inflación. Pero los sueldos de las familias puntanas —empleados públicos, de comercio, docentes— no aumentan al ritmo de la inflación. El alquiler le gana al salario todos los meses.

El mercado puntano hoy

Hay que decirlo: después de la escasez total que hubo en 2023, donde no se conseguía nada para alquilar, hoy en San Luis sí hay más carteles de "Se alquila". La oferta creció. Pero esa oferta no se tradujo en alivio. Porque el problema de fondo de la familia puntana no es si hay o no propiedades, sino si puede pagarlas.

Y ahí es donde se abre la brecha más dolorosa: entre lo que aumenta el alquiler y lo que aumenta el sueldo en San Luis. La negociación es desigual. Cuando hay necesidad de techo, la familia acepta lo que hay.

Qué tenés que mirar si vas a alquilar en San Luis

Para cuidar el bolsillo de las familias puntanas, esto es clave antes de firmar. Pedí plazos más largos. Tratá de negociar ajustes cuatrimestrales o semestrales, no trimestrales. Te da un poco más de aire.

Preguntá por el índice. Si podés, buscá un contrato atado al ICL o a variación salarial, que es menos violento que el IPC directo.

Que sea en pesos. Asegurate de que el contrato esté pesificado. Nada de atarlo a dólares.

Expensas e impuestos por escrito. Que quede asentado que las expensas extraordinarias, el impuesto inmobiliario y rentas los paga el dueño. No la familia que alquila. Alquilar en San Luis hoy no es solo una operación inmobiliaria. Es la realidad de miles de familias puntanas que mes a mes hacen malabares para no quedarse sin techo.