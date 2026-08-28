Los Leones perdieron 2-1 con Alemania en las semifinales del Mundial de hockey

Un puñado de acciones aisladas terminó inclinando la balanza en un choque donde no sobraron las ventajas. En la ciudad belga de Wavre, Los Leones batallaron de igual a igual frente a Alemania en la semifinal de la Copa del Mundo, pero cayeron por 2-1 en un cruce sumamente cerrado y de escaso margen de error. Ahora, el seleccionado masculino de hockey sobre césped buscará colgarse la medalla de bronce frente a Países Bajos.

El desarrollo del encuentro mostró una paridad absoluta durante la primera mitad. El planteo del entrenador Lucas Rey mantuvo al equipo bien posicionado tácticamente, neutralizando el circuito ofensivo teutón en un tramo inicial que casi no registró disparos directos a los arcos ni jugadas fijas.

La dinámica cambió tras el descanso, cuando el elenco europeo incrementó la presión. A pesar de una intervención providencial de Thomas Habif sobre la línea para salvar la caída nacional, la paridad se rompió poco después: Moritz Ludwig asistió a Justus Weigand, quien definió para poner el 1-0 parcial.

La respuesta albiceleste no tardó en llegar. Ante las dificultades para construir circuito de juego con pelota dominada, la Selección apeló a una de sus principales virtudes ofensivas: la ejecución de córner corto. En la primera oportunidad que dispuso desde esa vía, Tomás Domene ejecutó con precisión para señalar el 1-1, alcanzando de esta manera su noveno gol en lo que va de la competencia.

El momento quiebre del partido ocurrió minutos más tarde debido a una sanción disciplinaria. El árbitro amonestó a Lucio Méndez Pin tras disputar la bocha hombro a hombro con un rival, decretando una suspensión temporaria de cinco minutos. Con un jugador menos en cancha, Argentina no pudo contener el avance rival. Ludwig volvió a profundizar el ataque, Weigand desvió la trayectoria y Paul-Philipp Kaufmann empujó la bocha sobre la línea para señalar el 2-1 en favor de los teutones.

En los instantes finales, el cuerpo técnico arriesgó sacando al arquero Tomás Santiago para sumar un atacante de campo. Pese a volcarse masivamente al ataque con 11 jugadores en busca del empate, el reloj se consumió sin modificar el marcador.

Tras la derrota, Maico Casella expresó el sentir del plantel: "En caliente es un poco difícil... Hicimos un gran partido y estoy orgulloso. Se define en los detalles, creo que con un jugador más encontraron los huecos, pero lo laburamos bien. Obviamente que el resultado es duro y duele muchísimo, pero queda un partido más y para nosotros es muy importante".

El combinado nacional volverá a saltar a la cancha este domingo a las 9:00 (hora argentina) para enfrentar a Países Bajos por el tercer puesto —rival con el que tropezó por 3-1 en la fase de grupos—. En juego está la posibilidad de igualar la mejor actuación histórica de Los Leones en Copas del Mundo, hito alcanzado en La Haya 2014 con la obtención de la medalla de bronce.