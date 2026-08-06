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Incidentes frente al Congreso

Tres detenidos durante la protesta contra la Ley de Propiedad Privada

Los arrestos de los implicados se concretaron por los delitos de atentado y de resistencia a la autoridad.

Por redacción
| Hace 14 horas
Incidentes en el Congreso. Foto: NA.

Tres personas fueron detenidas esta tarde por los incidentes registrados durante las protestas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

 

 

Fuentes informaron que los efectivos de la Policía Federal concretaron los arrestos de los implicados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

 

 

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debate en el Senado.

 

 

Además, un gendarme y un prefecto resultaron heridos en medio de los disturbios; el primer agente sufrió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que el segundo afectado recibió asistencia en el lugar.

 

 

Bajo la lluvia, organizaciones concentraron frente al Congreso contra de la Ley de Propiedad Privada: hubo incidentes

 

 

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se concentraron bajo la lluvia frente al Congreso, en contra de la Ley de Propiedad Privada en simultáneo al debate de la iniciativa en el Senado y se produjeron incidentes entre los manifestantes y efectivos policiales.

 

 

La movilización se inició al mediodía, pese a que el Gobierno había retirado el polémico capítulo del proyecto sobre extranjerización de tierras, mientras que durante la tarde, fuerzas federales que formaban parte del operativo de seguridad lanzaron gases y utilizaron camiones hidrantes ante los integrantes de las agrupaciones que se concentraban frente al Congreso.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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