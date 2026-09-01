Fentanilo contaminado: procesaron a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó

La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó fueron procesadas este martes en el marco del caso que investiga a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por las casi 100 muertes derivadas del fentanilo contaminado.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar "prima facie" a ambas acusadas partícipes necesarias del delito de "adulteración de sustancias medicinales".

El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias, cuya decisión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.

A comienzos de agosto de este año Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas al pagar una fianza de $75 millones cada una. A su vez, prestaron declaración indagatoria ante el Kreplak.

En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

Agencia Noticias Argentinas.