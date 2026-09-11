El legado de Micaela Díaz Vallejos: una sala de maestros lleva su nombre

Emoción. La comunidad educativa concretó un emotivo encuentro donde se honró la memoria de Micaela. Esa, es también una forma de educar. Foto: Centro Educativo N° 17.

El Centro Educativo Nº 17 de Santa Rosa del Conlara vivió una jornada de profunda emoción al formalizar la imposición del nombre de Micaela Díaz Vallejos a su sala de docentes, un homenaje destinado a perpetuar la memoria de una educadora que dejó una huella imborrable en la institución.

La ceremonia reunió a directivos, colegas, alumnos y a la madre de la homenajeada. Durante el encuentro, se compartieron palabras de reconocimiento hacia su trayectoria y se destacó la calidez humana con la que sembró su vocación en las aulas.

La sala de maestros lleva el mejor nombre. Foto: Centro Educativo N° 17.

El momento culminante llegó con el descubrimiento de la placa conmemorativa, transformando el espacio en un recordatorio permanente de su paso por la docencia.

La partida de Micaela, ocurrida el pasado 1 de junio, significó un golpe durísimo para la región y para el ámbito académico provincial. Egresada del Profesorado de Educación Especial en 2022 y actual estudiante de la Licenciatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), su talento académico era motivo de orgullo regional.

También presentaron un retrato de Micaela. En la imagen, la docente Ivana Burgos descubre el cuadro. Foto: Centro Educativo N° 17.

En abril de este año, su nombre había trascendido las fronteras al ser seleccionada por la prestigiosa Fundación Carolina para realizar una especialización en la Universidad Complutense de Madrid.

La comunidad educativa de Santa Rosa del Conlara elige recordarla desde el amor y el trabajo diario que ella misma abrazó con pasión, asegurando que su espíritu y su vocación continúen latentes en cada rincón de la escuela. Su muerte, aunque dolorosa, demuestra la grandeza de una vida vivida en integridad y vocación.