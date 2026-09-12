Renault presentó Niágara, una pick up que solo se fabrica en Córdoba

Este nuevo modelo de Renault, ha sido desarrollado totalmente en la región y pensada para Brasil, Argentina y Colombia como principales mercados. Forma parte de un ambicioso plan de la marca, en el que prevé lanzar 14 vehículos planificados para fuera de Europa hasta 2030.

En cuanto a aspecto regional, la Niágara contiene un 35% de piezas nacionales, llegando al 50% de integración regional cuando se suman componentes provenientes de Brasil.

Pero la importancia de Niagara está en el enfoque. Renault buscó en este caso una pick up que combine uso de trabajo, vida familiar y actividades lúdicas, un cruce cada vez más habitual en América Latina. Se apunta a quienes necesiten caja de carga y tracción, pero también esperan confort, conectividad y ayudas a la conducción; una camioneta que sea más cercanas en características a un SUV.

La Niágara mide 4,94 metros de largo, o 4,91 metros en la versión 4×2, y 1,72 metros de alto y, según la versión, puede llevar llantas de 17 o 18 pulgadas. El chasis se ha desarrollado específicamente para el modelo, con suspensión trasera multibrazo, muelles y amortiguadores específicos. Según Renault, reduce un 30% los movimientos de la carrocería para que se pueda acercar aún más en el confort que brinda un SUV.

Su diseño toma recursos de pick ups de segmentos superiores: capó alto, parrilla negra, nombre Renault en el frente con letras pixeladas y faros Full LED, con secuencia de bienvenida.

Puertas adentro, Renault trabajó a Niagara con una referencia clara: acercarse a un SUV medianos. Entonces, el tablero incorpora: pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas. También suma selector electrónico de marchas, cargador inalámbrico para smartphones e iluminación ambiental LED con hasta 48 colores, según la versión que sea.

En el equipamiento, se destaca especialmente la dotación de dispositivos de asistencia a la conducción, compuesta por 26 sistemas. Entre ellos se destacan cámara 360°, frenado autónomo de emergencia (delantero y trasero), asistente de mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo con Stop & Go.

Como elemento distintivo de máxima tecnología es la integración con servicios de Google y su inteligencia artificial, Gemini que lo hace muy diverso. Permite acceder a una amplia gama de servicios de Google, que se actualizan de forma remota mes a mes.

En una primera etapa de lanzamiento, la Niágara estará disponible con un motor naftero 1.3 litros turbo de 156 CV y con un torque de 270 Nm. Se podrá asociar a dos cajas de seis velocidades, una manual y otra automática de doble embrague.

Contará con una variante con tracción en las cuatro ruedas, que un principio solo podrá venir con caja automática. Allí el conductor podrá elegir entre varios modos diferentes, según la configuración indicada por Renault de acuerdo a la circunstancia de terreno con que se encuentre el vehículo.

También se espera que más adelante se produzca una versión con alguna variante de electrificación.

Por ahora, la marca no informó precios ni versiones para Argentina, algo que sucederá en su salida a los concesionarios en noviembre. No obstante, antes de su lanzamiento oficial, estará disponible a modo de preventa.