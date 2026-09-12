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A oscuras

Apagón generalizado en la capital, Juana Koslay, El Volcán y el Parque Industrial

Miles de usuarios sufren la interrupción del servicio eléctrico en medio de temperaturas gélidas, mientras crecen los reclamos vecinales en las redes sociales.

Por redacción
| Hace 1 hora
Distintos sectores quedaron a oscuras.

Una extensa interrupción en el suministro de energía eléctrica dejó a oscuras a una amplia franja del cordón serrano durante una jornada de frío extremo. Según reportaron los vecinos a través de las redes sociales, el corte generalizado afecta de manera directa a varios barrios de la capital, la zona de Juana Koslay, El Volcán y el Parque Industrial.

 

 

La contingencia, que se prolongó por un espacio prolongado de tiempo, generó momentos de desesperación entre los habitantes debido a la imposibilidad de calefaccionar sus viviendas e iluminarse en medio de temperaturas congelantes.

 

 

Entre los sectores más castigados figuran el Mirador del Portezuelo y al menos cuatro barrios linderos en el ejido de Juana Koslay, donde los frentistas advirtieron en las plataformas digitales sobre la caída total de la tensión de forma simultánea.

 

 

El impacto del apagón se extiende asimismo hacia la localidad de El Volcán, donde un importante sector de la población permanece sin electricidad, y abarca por completo a toda la zona sur capitalina, afectando de forma directa al parque fabril.

 

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