Lanús goleó a Riestra y Banfield no pudo con Barracas

Lanús ganó, gustó y goleó este lunes por 3-0 a Deportivo Riestra en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Guillermo Laza.

El delantero paraguayo Allan Wlk anotó por duplicado para el elenco visitante, a los 11 minutos del primer tiempo y a los 24’ del segundo, mientras que Felipe Peña Biafore sentenció el duelo a los 29 minutos del complemento.

Con este triunfo, el “Granate” sumó tres puntos vitales que le sirvieron para alcanzar la séptima posición de la Zona A del campeonato local con 13 unidades y meterse en puestos de playoffs. Ahora, el conjunto comandado por Mauricio Pellegrino recibirá a Estudiantes de La Plata el lunes 21 de septiembre desde las 21:15.

Por su parte, el “Malevo” no levanta cabeza: sumó su quinto partido sin victoria y se hundió en los últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º).

Empate del "Taladro"

Barracas Central rescató un empate 1-1 ante Banfield en un partido en el que le costó llegar con claridad al área rival y que disputaron este lunes a la noche, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Florencio Sola, el local había comenzado en ventaja con gol del mediocampista Lautaro Gómez, en el primer minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Iván Tapia igualó de penal, a los 16 minutos del complemento.

Con el empate, el “Guapo” se posiciona undécimo en la zona B con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio se ubican un puesto por debajo, con apenas ocho unidades en nueve partidos.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Damián Ayude recibirá a Independiente Rivadavia, el lunes 21 de septiembre desde las 19:00, mientras que el “Taladro” jugará como visitante ante Gimnasia, el sábado 19 a partir de las 14:30.