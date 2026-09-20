Central le ganó a Argentinos y Newell's, con gol de "Maluma" Solari venció a Platense

Rosario Central ganó a Argentinos Juniors y se le acercó un poco más en la tabla anual. El gol lo convirtió Ignacio Ovando, a los 41 minutos del primer tiempo.

Por su parte, Newell's Old Boys de visitante venció 1 a 0 a Platense. El gol de la victoria "leprosa" lo convirtió el puntano Santiago "Maluma" Solari, a los 18 minutos del primer tiempo.

Alegría de Central que sigue sumando

De esta manera, el “Canalla” suma 46 puntos en la tabla anual, solo 1 por debajo del “Bicho” de La Paternal. La pelea de arriba sigue sumando actores e Independiente Rivadavia (48) está obligado a ganar para que no se le acerquen.

En el primer tiempo, solo le llevó 30 segundos a Rosario Central crear la primera chance del partido. Tras un buen taco de Enzo Copetti sobre la derecha, Elías Verón llegó al fondo, tiró un centro y por poco no la encontró Jaminton Campaz.

A los 9' de la primera mitad, Ángel Di María lo tuvo desde afuera del área tras una buena jugada de Copetti, que tiró un centro atrás pasado para la aparición de Angelito. A los 12', la visita tuvo una muy clara tras un córner de Nicolás Oroz y un cabezazo de Franco Vázquez que pasó cerca.

A los 23', tras una buena jugada colectiva de Argentinos, Hernán López Muñoz probó y encontró la resistencia del arquero Axel Werner. A los 31', el "Bicho" llegó a la ventaja, pero milimétricamente estaba adelantado Tomás Molina.

Finalmente, el único gol de Rosario Central llegó a los 41', tras un centro de Vicente Pizarro y el cabezazo de Ignacio Ovando.

Para la segunda mitad, el conjunto local tuvo el control de la pelota aunque le costó generar situaciones claras, y Argentinos comenzó a animarse. Ya bajo una lluvia torrencial, los equipos se repartieron un par de aproximaciones, siendo las más claras para Rosario Central.

A los 19 minutos, tras un buen centro de Campaz, Copetti apareció de cabeza y exigió a Brayan Cortés abajo, que respondió de gran manera. Luego, a los 31', nuevamente Campaz remató llegando al área y la pelota pasó muy cerca del palo derecho de Cortés. Dos minutos más tarde, tras un córner, Sández probó una chilena y nuevamente Cortés se lució.

Ya en los últimos minutos, el "Canalla" siguió buscando el segundo pero el visitante se salvaba constantemente. Con esta victoria, los dirigidos por Jorge Almirón pusieron en aprietos a Argentinos en la tabla anual.

Fuerte golpe de "La Lepra" rosarina

Newell´s le ganó como visitante 1 a 0 a Platense por la décima fecha del Torneo Clausura. A los 18 del primer tiempo, Santiago Solari convirtió el gol para el conjunto visitante. En tanto, Celías Ingenthron fue expulsado en Platense a los 37 minutos de la segunda mitad.

En Vicente López, ante un estadio vacío por las sanciones de Aprevide al "Calamar" tras los incidentes en el choque ante Fluminense, justamente el local buscaba dar vuelta la página tras esa dura derrota en Copa Libertadores.

Sin embargo, el primer tiempo arrancaría torcido para los dirigidos por Martín Palermo. En primer lugar, tras una buena jugada, el balón le quedó a Santiago Solari que enganchó desde la izquierda, remató y la pelota le llegó sin fuerza al arquero Juan Cozzani.

Sin embargo, ya a los 18, nuevamente Solari tomaría la lanza desde la izquierda, recortaría hacia el centro sacándose a un hombre de encima, y remataría desde el punto penal para poner el 1 a 0 para Newell´s.

Bajo una lluvia copiosa, Platense no podía acomodarse en la cancha, jugaba incómodo ante la presión de Newell´s y sufriría en los contraataques. Cóccaro, de hecho, tuvo una aproximación de esa manera, pero estaba adelantado.

El local, más allá de algún remate al arco de Retamar y los intentos de Guido Mainero, no fue claro a la hora de atacar para intentar empatar el partido.

Ya en la segunda mitad, Cóccaro se iba habilitado mano a mano con el arquero, pero remató my fuerte arriba y se perdió una chance de oro para liquidar el partido.

A falta de 8 minutos para el final, Celías Ingenthron le fue con el codo a Cóccaro y se ganó la roja directa por parte del árbitro. Así, Platense afrontó los últimos minutos con diez jugadores y no pudo remontar la historia.

En la próxima fecha, Platense visitará a Vélez el lunes 5 de octubre. En tanto, Newell´s enfrentará a Lanús el sábado 3. La "Lepra", con 13 unidades, se metió en los playoffs del torneo.

Agencia NA.