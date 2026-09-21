292 intentos de suicidio en seis meses: la presión sobre las guardias de salud mental

La estadística de suicidios muestra solamente una parte de la crisis de salud mental que atraviesa San Luis. Durante el primer semestre de 2025, el Gobierno provincial informó 292 intentos de suicidio, mientras que a lo largo del año se registraron más de 900 llamadas al 911 relacionadas con situaciones límite.

La cantidad de episodios coloca la mirada sobre un sistema que debe responder antes, durante y después de una situación de crisis. Las guardias hospitalarias, los servicios de emergencia y el Hospital Escuela de Salud Mental reciben una demanda que no queda reflejada únicamente en la cifra de muertes.

En 2025, San Luis registró una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del país. La cifra quedó detrás de Entre Ríos, con 20,8, y muy por encima del promedio nacional de 11,8.

El problema también se observa en la evolución reciente. La tasa fue de 16,3 en 2023 y de 17,5 en 2024, antes de alcanzar el 18,9 del año pasado.

Una demanda que llega a las guardias

El Hospital Central Ramón Carrillo cuenta con una Guardia de Salud Mental las 24 horas, uno de los puntos de atención para quienes atraviesan situaciones de crisis.

A esa estructura se suma el Hospital Escuela de Salud Mental, que concentra internaciones y atención especializada.

Profesionales denunciaron que el establecimiento dispone de 11 camas operativas: cinco para mujeres, cinco para varones y una destinada a urgencias. El Presupuesto provincial 2023 contemplaba 10 camas para el hospital.

La situación también aparece en Villa Mercedes. Trabajadores de guardia señalaron que llegan a atender entre dos y tres intentos de suicidio por día en el Policlínico.

Ese dato corresponde al testimonio de trabajadores y no constituye una estadística provincial consolidada. Pero sirve para mostrar cómo el fenómeno aparece en las guardias, muchas veces antes de quedar registrado en las estadísticas de mortalidad.

Un problema que también alcanza a los jóvenes

El último informe provincial que permite cruzar edad y territorio corresponde a 2017-2022.

En ese período se contabilizaron 348 suicidios y 141 fueron personas de entre 10 y 29 años, el 40,5% del total.

El dato cobra relevancia frente a la estadística nacional de intentos. Desde abril de 2023, los intentos de suicidio son de notificación obligatoria a través del SNVS 2.0.

Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos en Argentina. El 54,7% requirió internación y el 5,1% ingresó a una unidad de terapia intensiva.

El registro nacional muestra además una importante concentración de los intentos entre adolescentes y jóvenes.

En San Luis, sin embargo, no existe una actualización pública equivalente a la estadística provincial 2017-2022 que permita determinar cómo se distribuyen actualmente los casos por departamento y edad.

Más camas para un sistema exigido

Frente a la demanda, el Gobierno provincial anunció una obra de ampliación del Hospital Escuela de Salud Mental.

El proyecto contempla una inversión de aproximadamente $2.000 millones, 1.100 metros cuadrados nuevos, la refuncionalización de otros 3.000 y la incorporación de 22 camas.

También incluye un Centro de Control contra Suicidios. El plazo anunciado para la obra es de 360 días.

La ampliación apunta a aumentar la capacidad de atención, pero la infraestructura es solamente uno de los componentes de una política de prevención.

También se necesitan datos que permitan saber dónde se producen las situaciones de mayor riesgo y qué población requiere una respuesta específica.

Del 911 al hospital



Los más de 900 llamados al 911, los 292 intentos registrados durante seis meses y los suicidios consumados son estadísticas diferentes. No representan necesariamente a las mismas personas ni pueden sumarse entre sí.

Pero permiten observar distintas puertas de entrada al sistema: una llamada de emergencia, un intento que requiere asistencia médica o una muerte que termina registrada en las estadísticas de defunciones.

El desafío para San Luis es que esas distintas fuentes puedan convertirse en información útil para la prevención.

Con una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, la provincia ya conoce la dimensión general del problema. Lo que todavía falta precisar es cómo se distribuyen las situaciones de riesgo, qué edades están más expuestas y qué respuesta necesita cada territorio.

Mientras tanto, ante una situación de crisis, el 911 funciona las 24 horas y puede derivar al Servicio de Prevención y Asistencia al Suicidio. El Hospital Ramón Carrillo cuenta con Guardia de Salud Mental permanente.

También está disponible el Centro de Asistencia al Suicida, a través de la línea 135 o del 0800-345-1435.