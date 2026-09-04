Denuncian demoras de hasta 3 meses para acceder a atención psiquiátrica en la provincia

Una mujer denunció serias dificultades para acceder a la atención psiquiátrica en el sistema público de San Luis y aseguró que lleva casi tres meses intentando obtener un turno en el Hospital de Salud Mental.

Su identidad será resguardada debido al temor que manifestó de sufrir persecución por hacer público su reclamo.

La testimoniante sostuvo que comenzó a comunicarse con la institución en junio y que, pese a llamar varias veces por semana, todavía no consiguió una consulta con un profesional de psiquiatría. Según relató, cada vez que se contacta recibe la misma respuesta y tampoco obtiene una fecha probable de atención.

La mujer explicó que recurrir al sistema privado no representa una alternativa posible para muchas personas, ya que una consulta particular puede costar alrededor de 100 mil pesos. También afirmó que otra persona de su entorno atraviesa una situación similar y lleva el mismo tiempo buscando asistencia.

El reclamo surgió después de dos muertes por suicidio ocurridas, de acuerdo con su testimonio, en su entorno cercano durante aproximadamente un mes y medio. Uno de esos casos fue el de una joven cuya situación era conocida por vecinos y familiares.

De acuerdo con la entrevistada, la joven había atravesado crisis anteriores y era llevada al Hospital de Salud Mental. Aseguró que las internaciones duraban apenas un día y que luego regresaba a su domicilio. También señaló que en algunas oportunidades habría tenido dificultades para acceder a la medicación indicada.

La mujer cuestionó además la frecuencia de la atención psicológica que recibía la joven. Según indicó, las consultas se realizaban una vez al mes, pese a que existían antecedentes que, a su entender, requerían un acompañamiento más cercano.

“Hay falta de profesionales, hay falta de medicación y no se está haciendo visible”, sostuvo durante la entrevista. También afirmó que algunas de las llamadas realizadas para solicitar turnos fueron grabadas con el objetivo de conservar pruebas de las gestiones.

Los cuestionamientos sobre la duración de las internaciones, la provisión de medicamentos y la atención profesional corresponden al relato de la testimoniante y no cuentan, en el material aportado, con una respuesta oficial del Hospital de Salud Mental ni del Ministerio de Salud provincial.