"Charo" Domeniconi asumió en el Municipio

El intendente capitalino, Enrique Ponce, confirma su acercamiento a Cambiemos. Convocó a Beatriz "Charo" Domeniconi, histórica referente opositora en la provincia, para que asuma uno de los cargos más importantes en la Municipalidad y que le permite supervisar el gabinete. Desde este lunes la ex concejal y ex diputada provincial es la nueva coordinadora general de Asuntos Políticos Institucionales de la Comuna. La dirigente, de raíces en el MID, pero que pasó por el ARI y el Frepaso, hacía varios años que acompañaba a su amiga y jefa, Elisa Carrió, a la que asesoraba en Buenos Aires. La verborrágica líder de la Coalición Cívica expresó en una carta que leyeron en el acto que fue una decisión muy difícil dejar ir a "Charo", pero que es una acción que responde a un bien mayor, ya que sentaría las bases de Cambiemos en la Intendencia.

La sala de situación del Municipio quedó chica para la cantidad de invitados que asistieron al nombramiento. Antes de la jura, el secretario de Infraestructura, Enrique Picco, conmovido por la nueva incorporación, pidió dar un pequeño discurso, "en nombre de todos los empleados municipales" donde demostró, con la voz quebrada, lo importante que es la vuelta de "Charo" al Municipio.

En la primera fila de invitados se encontraban el senador nacional de Cambiemos, Claudio Poggi; el diputado nacional por la misma fuerza, José Riccardo; el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Fernando Sánchez y el ex presidente de la Comisión de DDHH de la ONU Leandro Despuoy. Tampoco faltaron los referentes provinciales de la coalición, como el diputado, Alejandro Cacace y el concejal, Javier Suárez Ortíz. Además presenciaron el acto los concejales capitalinos, María José Domínguez y el hijo del intendente, Germán Ponce.

"Las causas de su designación son múltiples. Creo que tiene que ver con la propuesta de proyecto político que estamos implementando en el Municipio e ir viendo aliados estratégicos. Sé que tiene una significación política, no voy a negar que estoy con aspiraciones de darle un fuerte impulso a nuestro proyecto político (San Luis Somos Todos) y el tema de las alianzas se harán en el momento oportuno", afirmó Ponce, quien hasta hace no tanto tiempo era un abanderado del kirchnerismo y no dudaba en ponerse en la vereda de enfrente de las políticas de Cambiemos.

Pero los tiempos cambiaron y el nombramiento de Domeniconi se da en el contexto de una crisis económica severa que preocupa a la Comuna, y que implica el corte de giros federales para obras y de subsidios para el transporte. "Charo", gracias a su cercanía con Carrió, podría ser un "puente" para asegurarse esos fondos del gobierno nacional.

"El destino no existe. La grandeza y la miseria de los pueblos son construidos por sus ciudadanos", dijo Domeniconi, quien tras jurar su cargo tomó una guitarra e interpretó una canción de Joaquín Sabina, "Noches de Bodas". Las palmas y los coros estallaron en el atiborrado salón. A viva voz el intendente invitó a todos a un brindis en su despacho.