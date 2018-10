Empieza a concretarse el sueño de la pista de atletismo

La añorada obra de ciento de atletas puntanos ya está en marcha. Este jueves comenzó la obra de la pista de atletismo, que en una primera etapa será de polvo de ladrillo, con medidas reglamentarias y apta para recibir competencias de todos los niveles que se realiza en el predio del recuperado Jockey Club San Luis.

La pista tendrá 400 metros y 8 andariveles, y en aproximadamente 40 días estará concluida la primera etapa. “Esta pista será para todos. Todos tendrán acceso, y la podrán utilizar para entrenar y prepararse para lo que viene”, indicó la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez.





Funcionarios de Deportes, junto al director de Vialidad Provincial, el jefe del Subprograma Infraestructura Deportiva del Programa Deportes y el presidente de la Federación Atlética Sanluiseña celebraron la iniciativa.



Esta obra viene a dar respuesta a una situación generada por el Ejército Argentino, dependiente de la Nación, que desde este año no permitió el uso de la pista que tiene en sus instalaciones. “Por primera vez los chicos que participan en los Intercolegiales se quedaron sin lugar. No le permitieron el ingreso a ninguna agrupación. Mandamos notas al Ejército solicitando el uso de la misma, pero a tres semanas del comienzo de los Intercolegiales y sin razones, nos dijeron que no podíamos usarla más”, explicó la titular de Deportes.

Esta prevista además que en una segunda etapa se realice la pista sintética.