Realizarán una feria de productores en Potrero de los Funes

Este fin de semana largo se realizará, en Potrero de los Funes, la primera Feria Municipal de Productores. El encuentro es organizado por la Intendencia para incentivar y promocionar los artículos elaborados en la localidad y en zonas cercanas. El sitio elegido para la exposición es un predio que se encuentra en el acceso A1, sobre la ruta 18, camino que une la ciudad con El Volcán. Lorena Funes, secretaria de Cultura, Educación y Deporte, contó que hasta ayer se habían inscripto 16 productores que ofrecerán —desde el sábado hasta el lunes— todas sus mercaderías. Quienes todavía estén interesados en participar, tienen tiempo de anotarse en la oficina de Cultura, ubicada en el ex Paseo Sumalao, en el horario de 8 a 13.



La actividad comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 20. "La convocatoria es abierta para todos las personas de nuestra localidad y para los productores de las zonas más cercanas a Potrero", señaló.



La funcionaria explicó que el registro de inscripción quedará abierto, ya que el objetivo de la Municipalidad es que la feria sea permanente."Funcionará en este horario todos los fines de semana, como se hace desde hace nueve años con el Paseo de Artesanos. Así que, quienes deseen participar pueden inscribirse cuando quieran", dijo.



Al ser consultada sobre qué tipo de productos se pueden ofrecer, Funes señaló que principalmente tienen que ser artículos de elaboración propia, ya sea comestibles o artesanales. "Tenemos productores que hacen conservas, otros que trabajan en telas o madera. La idea es que sea mercadería elaborada por ellos y no de reventa", aseguró.



La funcionaria comentó que en la Municipalidad les ofrecen a los productores el espacio físico donde instalarse y no les cobran la inscripción, lo único que tienen que llevar es su propio stand.

"Nuestro objetivo es poder ayudar a los pequeños emprendedores. Por eso les brindamos un espacio para que comercialicen sus artículos. Esto lo hacemos teniendo en cuenta la situación económica por la que atravesamos en el país, que es crítica y que nos afecta a todos. Además, es otra actividad para incentivar el turismo en la localidad", aseguró.