Confirman que las casas se pagarán una vez entregadas

El gobierno provincial señaló que el valor de las cuotas será accesible y proporcional al ingreso familiar.

La batería de anuncios que hizo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en materia de soluciones habitacionales, despertó el interés de la sociedad sanluiseña, ya que contempla todas las realidades económicas. Pero, sin dudas, lo más esperado fue la noticia de la construcción de 1.322 viviendas sociales en todo el territorio provincial. En la Secretaría de Vivienda ratificaron que los beneficiarios empezarán a pagarlas una vez que ya estén con la llave en la mano, y adelantaron que el valor de las cuotas será accesible y se determinará de acuerdo a los ingresos familiares.

El viernes pasado ya salió el llamado a licitación para las primeras 1.002 casas, que se distribuirán así: 608 en San Luis, 365 en Villa Mercedes, 6 en San Martín, 6 en Nueva Galia, 3 en Villa de la Quebrada, 3 en La Calera, 2 en La Carolina, 2 en Batavia, 2 en Zanjitas, 2 en Saladillo, 2 en Juan Llerena y 1 en Las Aguadas. "A partir de la licitación, son quince días para la apertura de sobres, y otros quince días más para adjudicar las obras", afirmó Antonio Perretti, jefe del Programa Grandes Obras de Arquitectura. Adelantaron también que en los próximos días saldrán los llamados a licitación para las viviendas restantes.

La construcción de cada una de estas casas comenzará antes de fin de año y requerirá una inversión del Estado de 1.400.000 pesos, incluyendo la infraestructura necesaria, como red eléctrica, agua, cloacas, alumbrado público, cordón cuneta y vereda municipal. Una buena noticia para los beneficiarios es la confirmación de que empezarán a pagarlas una vez que ya estén viviendo en su hogar, según ratificaron en la Secretaría de Vivienda.

"Todavía no está definido el valor de la cuota que deberán pagar los beneficiarios de las viviendas sociales. Nosotros no podemos adoptar el sistema de ningún pago previo en absoluto. Es decir que cuando reciban sus viviendas, fijaremos el precio y a partir de ahí comenzarán a pagar", aseguró la interventora de la Secretaría, Ángela Gutiérrez de Gatto, y luego agregó: "El monto siempre ha sido de acuerdo a los ingresos de la gente. Nunca es un valor imposible de pagar. No será un precio irrisorio ni que genere problemas. Será algo proporcional a los ingresos de cada familia".

Indicó que dentro de este plan hay grupos familiares que cobran de cero a tres salarios mínimos, vitales y móviles. Es por eso que el Gobierno determinará los valores, relevando la situación económica de cada familia puntana. "No es lo mismo fijar una cuota para aquellos que perciben uno, que para los que tienen tres. Lo más justo es que sea proporcional", afirmó Gutiérrez de Gatto.

En la Secretaría de Vivienda también señalaron que estas 1.322 viviendas sociales incluyen a las familias que se anotaron el año pasado, pero también a aquellas que lo hicieron en el 2011, y fueron reinscriptas para que no pierdan el sueño de la casa propia. La titular manifestó que en todos los casos han ido a visitar a las familias para conocer su realidad, porque "permite a uno tener un conocimiento real de la situación y decidir con mucha más justicia".

La titular de Vivienda hizo un balance del plan que se llevó adelante, y aprovechó para remarcar las diferencias entre San Luis y otras provincias. "Tanto este anuncio como todos los que ha hecho el Gobernador, hacen que cada día la provincia tenga un contraste más grande con la realidad del resto de Argentina. Es un país que se está sumergiendo, llevando a la gente a vivir con mucha angustia, y a perder los sueños y la esperanza. Este anuncio hace que la gente empiece a transitar el camino a la concreción de los sueños. Este plan de viviendas lleva soluciones a todos".