Floristas: un oficio que es legado entre mujeres

Algunos tipos de rosas, azucenas, dalias, caléndulas y un par de hojas de helechos para decorar. Ana Mansilla, Elba Zunini, María Pérez, Eva Coria y Blanca Alcaraz ya saben de qué forma armar su ramo preferido y aclaran que los años les hicieron descubrir su propio estilo. Sus manos son testigos del oficio que llevan en la sangre, la alegría que transmiten al sonreír y sus miradas son un fiel reflejo del amor que sienten por las flores. Llevan toda una vida vendiendo ramos en la puerta del Cementerio Municipal, legado que recibieron de sus padres y hoy las acompañan sus hijas y nueras, que desde hace un tiempo se encargan de los trabajos más fuertes.



“Cuando tenía 12 años mi mamá dejó de vender en el centro y nos instalamos acá. Después se fue sumando mi cuñada, una amiga y así es como formamos este equipo tan lindo”, recordó Ana, la pionera del actual plantel, que con 86 años lleva con orgullo el título de ser la florista más antigua y probablemente lo sea también de la ciudad. “Ella nos enseñó a todas y ahora lo hacemos con las más jóvenes”, comentó Blanca.



La mayoría inicia su día a las seis de la mañana. Limpian el puesto, sacan los baldes con agua y seleccionan las clases de flores para exhibirlas y poder atraer a los clientes a partir de los colores. Luego llega el resto de las mujeres y arranca la clásica ronda del mate con algún pan casero o pastafrola que llevan para acompañar ese instante sagrado. “Todos los momentos lindos de nuestra vida los pasamos acá. Almuerzos, siestas, cumpleaños, domingos de asado, primavera y feriados”, contó María, mientras le cambiaba el agua a sus rosas. “El Día de la Madre es el más especial de todos, porque vienen nuestras familias completas. Ese día van a ver niños, hombres y a todos vendiendo flores”, agregó la mujer con mucha emoción por saber que falta solo una semana para ese momento especial.



Susana Aguirre, la hija de Ana, quien se crió entre el inconfundible aroma de claveles, azucenas, rosas y lirios, aprendió la habilidad de florista desde muy pequeña. Su madre la llevaba y la colocaba junto a su hermano en una cajita y allí pasaban todos los días hasta que fue creciendo y de a poco tomó el don y la pasión por el mundo de las flores. “Al principio solo ayudaba como para ganarme una monedita y no aburrirme, porque acá jugaba con los hijos de las demás mujeres. Con el tiempo arranqué a hacer las compras a la mañana y cuando mi mamá empezó a tener problemas de salud me dediqué de lleno a este negocio familiar”, manifestó “Susi”, como la llaman todas las mujeres.



Elba, a quien la reconocen como la especialista de la calidad, contó que en su época había que ir hasta la zona de las quintas a comprar las flores. “Todos los días a la mañana bien temprano salíamos en bicicleta y nos recorríamos toda la ciudad para conseguir las mejores plantas. En aquellos años dorados el cliente miraba mucho esas cosas”, detalló la mujer, quien era la encargada de hacer el asado de los domingos.



“Yo nunca supe andar en bicicleta, entonces tenía que salir caminando dos horas antes para encontrarme con ellas”, confesó Eva, que no paraba de reírse mientras contaban los recuerdos que vivieron juntas. “Los días que no podemos venir nos aburrimos mucho porque no tenemos con quién reírnos ni con quién pelear”, expresó.



Beatriz Zunini, la nuera de María y la hija de Elba, es otra de las que siempre formó parte del equipo, desde muy pequeña. Hoy colabora con el puesto de su suegra y también con el de su mamá. “Las tradiciones que había antes se fueron perdiendo, las ventas no son las mismas, pero esto pasa a ser nuestro cable a tierra, acá nos sentimos felices”, comentó la mujer, quien sostuvo que de todos sus hermanos fue la única que heredó el gusto por las flores.