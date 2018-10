Advierten que una nueva ley de alquileres frenaría el mercado

La posible aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley de alquileres, que ya tiene media sanción de senadores, es vista con recelo por parte de los actores del mercado local. A tal punto que el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores de la provincia, Fernando Olcese, advirtió que “si se llega a aprobar, lo primero que va a generar es una traba en el mercado inmobiliario. Porque somos desconfiados por naturaleza y en cuanto vemos las primeras alarmas que suenan, la primera reacción es retirarnos y guardarnos. Creo que tenemos que ser muy cautos a la hora de opinar sobre este tema y pido que no compremos todos los números que se publican porque nos confunden”.



Olcese recordó que San Luis tiene su propia Ley de Alquileres (XIV-0898-2014) sancionada en noviembre de 2014 que se puso en vigencia en agosto de 2015, junto con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y destacó que “esta nueva ley no apunta a nuestro mercado, ni al de varias provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja o Catamarca. Sí contempla más a otras ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba donde tanto la oferta como la demanda es mucho mayor”.



También explicó que este proyecto no es nuevo “porque ya tuvo media sanción en senadores en noviembre de 2016 y me parece que no se justifican todos los cambios que se están pidiendo. Pero además, después de que se apruebe hay que ver cuál es la reglamentación. Pero insisto en que va a trabar el mercado”.



Entre los puntos salientes que propone el proyecto de ley figura que el tiempo mínimo para el alquiler de una vivienda sea de tres años, que la actualización de los valores mensuales se haga cada seis meses por la variación del Índice de Precios al



Consumidor y la variación salarial, exhortar a los propietarios a que accedan a otras formas de garantías, formalizar los contratos ante la AFIP y que las comisiones estén a cargo del dueño del inmueble.



El presidente del Colegio de Martilleros admitió que en caso de aprobarse, “por supuesto que afectará a nuestra legislación provincial, pero tiene que quedar claro que la mayoría de los cambios que se proponen San Luis ya los aplica y no creo que haya que hacer grandes modificaciones. Yo veo que esto está más dirigido a Buenos Aires y otras grandes ciudades”.



Y destacó que en esa ley está estipulado todo: el pago de honorarios, el monto de esos honorarios tanto en venta como en alquileres de inmuebles, en venta de ganado o tasaciones. Y en el artículo 45 se especifican todos los aranceles que se deben abonar, a quienes se les debe pagar y el detalle de las tareas de cada uno de los profesionales que actúan en ese mercado.



Sobre el polémico tema de la formalización de los contratos de alquiler ante la AFIP, el experimentado martillero recordó que “desde marzo de este año hay una ley que faculta a todo inquilino a solicitar la facturación de su alquiler para poder descontarlo, a fin de año, del impuesto a las ganancias, hasta un límite del 40 por ciento. Ése es un derecho que tiene todo ocupante, pero en muchos casos no es una obligación para el propietario”. Porque explicó que “hay gente que solo dispone de una vivienda para alquilar que heredó y no tiene los recursos económicos necesarios para enfrentar los descuentos que por ley le impone AFIP. Así termina perdiendo más de lo que gana por hacer ese contrato”. En cambio aclaró que “aquellos desarrolladores que tienen varias propiedades sí están obligados a inscribirse”.