Inicia la obra para que Victoria tenga otra escuela generativa

El Gobierno invertirá casi 16 millones de pesos para construir el colegio, que se edificará debajo de las tribunas del estadio "albinegro".

Hoy el Gobierno de San Luis y la empresa puntana Trackvial SRL firmarán los papeles que den inicio a los trabajos para construir una nueva escuela generativa. Con una inversión de casi 16 millones de pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos, se levantará la segunda para el Club Victoria. Se emplazará bajo las tribunas del estadio, que la Provincia también renueva en distintos sectores. Todas las obras surgieron como un premio prometido por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, tras el logro del campeonato del Torneo Federal C, en abril de este año, por parte del "albinegro".

La "Corazón Victoria" fue la primera escuela generativa que hace dos años dio el puntapié inicial en esta llamativa política innovadora de educación que emprendió el gobierno provincial en todo el territorio sanluiseño. Poco a poco, otros clubes y asociaciones se fueron contagiando para abrir sus propias escuelas, a tal punto que en el Ministerio de Educación informaron que hay 18 establecimientos funcionando actualmente. Sin embargo, Victoria será el primer club en tener dos generativas, aunque resta definir el proyecto educativo para la nueva.

"Es un día muy esperado tanto para el club, los chicos, como para nosotros. Esta era una obra muy pedida", indicó Cecilia Pipino, la jefa del Subprograma Proyectos y Nuevas Estructuras Escolares. Luego informó que, tal como se construyó la escuela generativa de GEPU, la estructura se emplazará debajo de las tribunas del estadio que dan a la calle Intendente Scarpatti.

Además detalló que "son dos módulos de tribuna y para cada una está prevista la distribución de distintos espacios. En una estarán los cinco espacios de aprendizaje, en los que se dividirá el mobiliario, que será móvil, lúdico, y permitirá la experimentación de texturas. En el otro sector estará la sala de profesores y el SUM, donde realizarán las actividades comunes. También haremos el núcleo de sanitarios, la biblioteca y la mediateca".

Estos trabajos se realizarán sobre más de 800 metros cuadrados cubiertos, para lo que será necesario la demolición de las viejas boleterías (se construyen las nuevas en otro sector). Sin embargo, también está previsto intervenir el espacio exterior. En el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura informaron que en el espacio que queda entre las tribunas y la calle se hará un patio con mobiliario exterior, que comprende desde cestos de basura hasta estructuras que hacen a la parte lúdica y de aprendizaje de los alumnos. También se hará iluminación exterior y un sistema de riego.

Además, pusieron el foco en la seguridad, porque se construirá un cierre perimetral con portones, y habrá una garita para el control de los alumnos y el cuerpo docente. Este espacio se situará sobre el ingreso por calle Scarpatti, que también será intervenido. "Haremos un portal y un tótem identificatorio, que es una columna con el nombre de la escuela, como tienen otros clubes", señaló Pipino.

Todos estos trabajos se llevarán adelante al mismo tiempo que las otras obras que ya se ejecutan hace meses en el predio. "En las tribunas del otro lado, se está haciendo la obra de los vestuarios y la cabina de transmisión. Eso actualmente está en ejecución. Al estar en el otro sector, no hay problemas en que se realicen ambos trabajos en simultáneo. Se hará un cerco perimetral con acceso propio, para que no haya interferencia. Todo esto se tuvo en cuenta a la hora del armado de las licitaciones, nos juntamos los distintos programas e hicimos una delimitación de las áreas para que no surjan problemas", explicó la funcionaria.

Esta obra se sumará a la otra en ejecución, que es para refaccionar el predio del ex Hogar del Niño, donde actualmente funcionan "La Nueva Tribu" y "Universo D-Mentes", dos escuelas generativas que albergan a más de 180 alumnos. En el Ministerio de Educación señalaron que tienen en carpeta más de 20 proyectos nuevos para el año que viene.