La ruta de las leyendas: se estrena "El agua del bebedero"

El agua que borboteaba en la laguna del Bebedero ya no estaba en el lugar indicado cuando el abuelo y sus dos nietos llegaron a visitarla. La sequía de aquellas tierras de las salinas los descolocó y fue el puntapié inicial del desenlace de "El agua del Bebedero", la película puntana que se proyectará hoy por primera vez en el Centro Cultural "José la Vía" a las 20:30.

El mediometraje dirigido, actuado y producido por el mendocino Néstor Colombo más un equipo de actores y técnicos de San Luis y Mendoza, fue el ganador del concurso de unitarios de ficción temáticos que realizó San Luis Cine en 2015. Luego de complicaciones administrativas y económicas en el 2016 lograron realizar el rodaje y recién hoy podrán mostrarlo por primera vez en San Luis capital.

"Nos dieron un permiso especial para proyectarla en otros festivales del país y en el exterior. No ganamos premios, pero pudimos mostrarla en varios lugares y tuvo una buena recepción de los espectadores. El director logró que se vea en Mendoza y luego de idas y vueltas la trajimos a San Luis. Néstor aprovechó el tiempo de demora para hacerles algunos retoques que serán novedosos para el equipo también", explicó Alberto Tricarico, asistente de dirección del filme.

La historia refleja a un abuelo rígido que va en busca de sus nietos para vivir una aventura de cuentos, misterios y ternura. "Él les relata una leyenda a los chicos que de momentos los atrae y en otros los aterroriza. La idea original fue plasmar la curiosidad y el descubrimiento de los nietos de la parte tierna del abuelo que la tiene escondida entre tanta tenacidad. También se refleja la picardía del hombre de campo que descubre la inteligencia y el amor que tiene hacia su familia", destacó Tricarico.

"El agua del..." está protagonizado por el mismo Colombo que, luego de sufrir la baja del actor principal, se armó de valor para desenvolver un rol actoral por primera vez.

"Lo sacó de la galera y sentimos que fue algo riesgoso, pero lo trabajamos con mucha fe. Le salió muy bien porque no le encontramos ninguna fisura dentro del personaje. Además el nieto en la ficción también lo es en la vida real y con mucha complicidad lograron escenas muy especiales y de calidez inmediata", expresó Alberto que en varios momentos del rodaje tuvo que dejar su trabajo de asistente para ponerse el traje de director.

"Néstor dirigió muchas escenas del rodaje, pero su papel no era nada fácil. Es el protagonista de la historia, no tiene un papel secundario. Está en todos los planos y eso me dio el pie para que tomara su lugar más de una vez", recordó el docente de la ULP.

Durante una semana, el equipo de la película recorrió el interior de la provincia para grabar las escenas, en su mayoría, rodadas en rutas y caminos que unían ciudades como El Trapiche, Río Grande, Salinas del Bebedero, La Carolina, Balde o La Florida.

"El guión no estaba inspirado en San Luis, pero los paisajes lograron que se complementara a la perfección. Le dimos forma puntana con los lugares y los recorridos. Antes de enterarnos que ganamos el concurso ya habíamos hecho tres mil kilómetros de ruta eligiendo las mejores locaciones. Finalmente las que quedaron fueron tan exactas como las pensamos", agregó Alberto.

Con el entusiasmo que tiene el equipo de trabajo por el estreno de hoy, ya planean que se realice una segunda función en los próximos meses. "La idea es mostrarla donde nos llamen. Por ahora estamos enfocados en la proyección de hoy, pero pensamos llevar la película a otras ciudades y al interior de la provincia", contó Alberto.