La Provincia sufrió a causa de la lluvia y la tormenta eléctrica

Cerca de las 00:20 de este viernes cayó un fuerte rayo en la ciudad de San Luis. Esa postal apocalíptica ineludible fue el corolario de una tormenta eléctrica y lluvias que afectaron distintas localidades de la Provincia como San Luis, La Punta y Potrero de los Funes, sólo para citar algunos ejemplos.

En algunas ciudades cayeron hasta 60 milímetros de agua, según la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis. Más abajo se ofrece un detalle sobre los registros más altos. La empresa del suministro eléctrico, Edesal, aún no responde los llamados de El Diario, ni brindó un parte de prensa sobre qué sucedió anoche con el servicio.

Las calles de tierra de la zona sur de la capital puntana estuvieron maltratadas por la intensa lluvia. Autos encajados y colectivos enterrados fue uno de los paisajes en el Barrio El Hornero, a una cuadra del importante supermercado local que está en El Lince. Un recorrido de este medio constató cloacas desbordadas, rotas y vehículos detenidos por el suelo.

Los conductores que se cruzaron con el semáforo de Riobamba y la avenida Eva Perón, descubrieron que el aparato no funcionaba. El tránsito vehicular y la desesperación por llegar al trabajo en horario pico, no fueron compatibles. Los semáforos de Avenida Fuerza Aérea tampoco funcionaron.

La luz en la capital no se vio afectada, según el director de Alumbrado Público Municipal, Jesús Alberto Garay y sostuvo que no hubo caída de árboles. “Siempre tenemos pequeños inconvenientes con el funcionamiento de los semáforos pero se solucionan en menos de 24 horas. La tormenta afectó a algunos transformadores pero los arreglamos rápido”, argumentó sobre la carrera para dejar los aparatos electrónicos en condiciones y que no afecte al tránsito.

El director de Defensa Civil Municipal, Juan Ramírez, aseguró que no recibieron denuncias por inconvenientes generados por las lluvias que comenzaron en la tarde del jueves. “Estamos tranquilo en ese aspecto porque no fuimos notificados de ninguna complicación”, explicó.

Foto: Martín Gómez.

Sin embargo, el olor y el paisaje no es muy agradable en Bolívar entre Mitre y Caseros. Los pacientes de una clínica ubicada en la zona, se encontraron con un río de heces sobre la calle, una de las más transitadas al ser el principal ingreso a la ciudad capital.

Foto: Martín Gómez.

Hasta las escuelas tuvieron problemas. Lucio Lucero les pidió a los tutores si podían retirar a sus hijos ya que no contaban con servicio eléctrico, que perjudicó al suministro de agua. Encima, los alumnos deben esperar por calle Quines, porque por el otro ingreso, hay reparaciones y no se puede pasar.

El Banco Supervielle, en Rivadavia y Pringles, demoró la apertura de sus puertas y la atención al público ya que el sistema electrónico estaba descompuesto. Quienes debieron realizar trámites en caja debieron formar fila a la vieja escuela y quienes se dirigieron al área comercial, tomaron números de papel, como si fuera una verdulería o carnicería.

Más baches

La mañana no fue agradable para los vecinos de la zona del Hospital del Sur. En el Barrio Lezcano Manzana D Casa 2, un hombre no pudo salir de su casa ya que su camioneta quedó atrapada en un hueco. Quienes viven allí explicaron que las reparaciones estaban listas pero, evidentemente, tuvieron inconvenientes. Dijeron que el suelo estaba mal compactado y suelto, además de estar cubierto por el agua de la lluvia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima persistirá así, hasta al menos, el martes. Se esperan algunas tormentas para este viernes por la mañana y una mejora durante la tarde/noche. El sábado estará inestable con una mínima de 14 grados y una máxima de 27. Habrá tormentas aisladas durante el domingo y el lunes probables precipitaciones durante todo el día.

Llovió más de 30 milímetros en San Luis, Potrero, La Punta y localidades del noreste

Aeropuerto San Luis 31,1

Aeropuerto Valle del Conlara 32,9

La Punta 48,2

Merlo 69,0

Nogolí 45,5

Potrero de los Funes 40,5

San Martín 33,9

Santa Rosa 30,2

Villa Larca 25,2

Las Chacras 22,7

Estancia Grande 20,6

El Amago 24,1

