Bustos, una voz autorizada

Maximiliano Bustos, el "5" de Estudiantes, y uno de los jugadores puntanos de mayor recorrido en el fútbol argentino, espera el partido de mañana a las 16 en San Francisco, Córdoba, con tranquilidad y optimismo.

"Queda mucho y a la vez poco, no podés sacar cuentas ni posibles resultados, está todo muy parejo, y esto va a ser así hasta el final. Siempre dependés del próximo partido", remarcó el "Mencho", en la previa al inicio de las revanchas en la zona 3 del Federal A.

Bustos entiende que Estudiantes pasa por un momento "equilibrado", y resume: "Jugamos mal contra Desamparados (3-0 abajo en el "Coliseo") y lo reconcemos, después volvimos a encarrilarnos; por momentos crecemos aunque hay cosas que necesitamos mejorar para llegar de la mejor manera al final".

El volante central, campeón en el fútbol argentino con Vélez y con Banfield, analiza: "Me da tranquilidad que de visitante vamos y jugamos de igual a igual, después quedamos libres en la fecha siguiente, pero eso no modifica mucho. La idea es hacer un buen partido ahora".

En el contexto general de la institución, el "Mencho" indica: "Estamos bien, ordenados, hay que hacer un esfuerzo en general, y lo hacemos los jugadores, los dirigentes y el cuerpo técnico. Sabemos cómo está el país y entendemos la situación, pero estamos ordenados y hacemos un esfuerzo de todos lados".

Una mirada integral

Bustos, sin meterse en las decisiones que tome la dirigencia de Juventud en relación a la continuidad del entrenador, pero consultado por la posibilidad de que un DT de San Luis tome las riendas del "Juve", como pasa en Estudiantes con Gerardo Gómez, opina: "El jugador profesional tiene que entender que el que manda es el técnico, sea donde sea. El técnico de Juventud es de Corrientes, no cambia; el jugador tiene que respetar al técnico y un técnico de San Luis le vendría bárbaro a Juventud. No debería ser un problema de donde es el técnico, Gerardo trabaja bien, está capacitado y los técnicos de acá están para dirigir, después va a depender de cada club. Juventud tiene un gran equipo, y después los que mandan son los resultados, pero no modifica de dónde sea el técnico".

Bustos, que fue dirigido por Marcelo Bielsa y Julio César Falcioni, entre otros, resume su pensamiento: "Hay que manejarse con respeto, sea de donde sea el DT, el jugador tiene que respetar al técnico, porque lo más importante es el club".

El "Mencho", que podría sentirse titular indiscutido con semejante trayectoria, cuenta un ejemplo: "Gómez cuando tuvo que sacarme, me sacó... así se maneja el profesional, estamos de paso, lo que importa es el club y al técnico lo sostienen los resultados. Por más chapa que tenga el jugador, acá el que manda es el técnico y los DT de San Luis están capacitados".

Bustos abre el juego: "Hubo un par de experiencias que no fueron buenas con técnicos de afuera y ustedes lo saben... nada ni nadie asegura nada, acá manda el laburo de cada día. Creo que los técnicos de San Luis están capacitados para dirigir cualquier equipo del Nacional B, del Federal A, y de cualquier categoría, no tengo ninguna duda. Después, la decisión la tienen los dirigentes". Lo dice Bustos, un jugador con "chapa" y con palabra autorizada.