Lunati dijo que la falta de Pinola "es un penal cobrable"

El polémico ex árbitro opinó que el "VAR es una mentira de la FIFA".

El ex árbitro internacional Pablo Lunati consideró hoy que la falta de Javier Pinola a Martín Benítez "es un penal cobrable" y criticó nuevamente la utilización de la tecnología en el fútbol.

Sentó postura sobre la polémica jugada en el partido que River le ganó 3 a 1 a Independiente para clasificar a semifinales de la Copa Libertadores.

"Es penal cobrable, no es claro penal. Sí creo que era roja al sancionarlo. Si los cráneos de arriba le decían que revise la jugada, seguro lo terminaba cobrando. El tema es que no le dijeron. Gracias a Dios, el tiempo nos da la razón a los que dijimos desde el primer momento que el VAR no servía para nada", sostuvo.

Lunati consideró que la utilización de la tecnología "desnaturaliza el juego porque al VAR lo manejan las personas, que se terminan confundiendo" y opinó que "sólo debería utilizarse en jugadas para determinar si hubo un gol, si una falta ocurrió dentro o fuera del área o para una ocasión de offside que termina en gol".

"El VAR es una mentira de la FIFA porque no hay un protocolo para utilizarlo. Primero decían que no se podía ver en cámara lenta la jugada y luego ves que la observan como nueve veces en cámara lenta. Los de la FIFA son unos mentirosos y desnaturalizadores del juego", expresó.

Además, Lunati opinó sobre las otras dos jugadas polémicas que tuvo el partido dirigido por el brasileño Anderson Daronco.

Sobre la patada de Nicolás Figal a Ignacio Fernández apenas comenzó el partido, dijo que estuvo "bien aplicada la tarjeta amarilla" y consideró que hubiera sido un "exceso" mostrarle la roja al defensor de Independiente.

Por último, rechazó que Franco Armani le haya cometido penal a Maximiliano Meza sobre el final del encuentro: "No es nada. Es una acción de juego. No va de manera imprudente, hace el típico movimiento de levantar las piernas que efectúan los arqueros".

NA