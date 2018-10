La fiesta ganadera de La Paz tuvo presencia puntana

La agenda de remates de reproductores de Ganadera del Sur arrancó, paradójicamente para una empresa con más de 100 años en San Luis, de “visitante”, en la vecina ciudad de La Paz. Tampoco es algo extraño para la familia Abdallah, que hace más de una década apuesta a mejorar la ganadería en el árido este de Mendoza, más allá del río Desaguadero, donde las lluvias son un bien escasa y el agua tiene altos contenidos de sal, lo que dificulta el crecimiento de pasturas y, por consiguiente, los índices de preñez no son demasiado elevados.

Sin embargo la consignataria puntana hizo un notable trabajo para llevar genética, convenció a los pequeños productores de La Paz y su zona de influencia de la importancia de invertir en buenos padres de plantel, se los fue ofreciendo a precios convenientes y hoy hay una realidad incontrastable: Ganadera del Sur es muy respetada en la región y en cada remate se ven mejores bovinos que salen a la venta y conforman un círculo virtuoso que retroalimenta el crecimiento.

Uno de los puntos focales de esta política, ampliamente ponderada por las autoridades mendocinas, tanto municipales como provinciales, es la Jornada Ganadera que se realiza cada año para esta época y que saca a la venta reproductores hembras, vacas y vaquillonas que ayuda a elevar los índices productivos. La que se hizo días pasados en el predio ubicado sobre la ruta 7 fue la 19ª edición y es mucho más que un remate, representa una verdadera fiesta del pueblo de La Paz.

Familias enteras pasan el día al aire libre, disfrutando de stands que ofrecen artículos de campo y productos artesanales; las escuelas exhiben sus trabajos, los chicos que estudian en la agrotécnica de La Paz aprovechan para foguearse en actividades rurales, como una jura simulada que es todo un desafío ya que son evaluados por expertos ganaderos; y el almuerzo bajo la enorme carpa demuestra el apoyo de los vecinos a la iniciativa. A pesar de que la tarjeta costaba $400 (y otros $400 para los que querían participar de los sorteos), no quedó un lugar libre, y eso que había más de mil para sentarse a comer carne a la masa y cabrillona preparada con especias.

Durante el almuerzo, tras los discursos de rigor de los funcionarios, premiaron a los grupos de estudiantes que se manejaron mejor durante la jura simulada y sortearon premios, consistentes en un cepo bovino donado por la Comisión Provincial de Sanidad de Mendoza (Coprosamen) y dinero en efectivo: $30.000, $15.000 y $10.000 para los afortunados que invirtieron $800 para comer y ver si había suerte con el bolillero. Los tres cheques fueron a parar a manos de pequeños productores locales, lo que no es extraño, ya que en el este de Mendoza hay pocos establecimientos grandes, se trata en general de pequeños latifundios manejados de manera familiar, que han ido creciendo en número y profesionalismo desde que la hacienda de San Luis comenzó a llegar con cada remate de Ganadera del Sur.

“Nuestros vecinos (por los puntanos) tienen una gran tradición ganadera, que creció con los años, cuando la agricultura fue extendiéndose durante el boom de la soja. Entonces San Luis dejó de ser una zona marginal y se convirtió en una verdadera fuente de provisión de carne de calidad para la Argentina. Nosotros aprendimos mucho de ellos, y sobre todo les copiamos la idea de hacer acueductos, no importa si son grande o pequeños, pero había que construir muchos para no desperdiciar el agua, que es poca y de baja calidad en esta zona”, comentó Ramiro Zaragoza, el director de Ganadería de Mendoza, quien asumió su cargo en marzo pasado y había tenido su debut durante el remate de terneros que también realiza la familia Abadallah y del que participó la revista El Campo, que aquel día se empapó de la realidad que vive La Paz en cuestiones de cría de hacienda.

Uno de los más requeridos en cada jornada ganadera fue Alejandro Acieff, asesor del Ministerio de Economía mendocino y hombre de amplia experiencia en la zona. Con un estilo campechano, alpargatas, boina, pantalón de campo y conocimientos adquiridos a través de muchos años en el manejo de hacienda, es una fuente de consulta permanente de los pequeños productores, que cada vez que lo ven aprovechan para sacarse las dudas, preguntarle por los planes que desarrolla el gobierno y consultarlo sobre la hacienda que llevan o piensan comprar en las subastas.

Acieff llevó al cronista a ver la última inversión de la provincia en ganadería: diez vacas con cría Puras de Pedigrí (PP) que le compraron a Antiguas Estancias Don Roberto para iniciar la transferencia embrionaria (ver páginas 6 y 7). Se trata de tres Hereford, 4 Aberdeen Angus negras y 3 coloradas que llegaron desde la cabaña Santa Rita que la empresa de Claudio Thyssen tiene en Saladillo, provincia de Buenos Aires.

“Buscamos animales con el biotipo justo para este medio, con menos carcaza que lo habitual, moderados, más fáciles de llenar porque las pasturas no sobran”, cuenta el veterinario mientras exhibe las vaquillonas, que se nota que aún no se adaptaron del todo. Claro, vienen de un manto verde y una atención casi personalizada y acá están sobre la arena, a escasos metros de un monte lleno de espinillos. Es una tarea en proceso que no va a hacer fácil. “Quizá debimos comprarle vaquillonas de las que tienen en San Luis, pero nos tentó el hecho de que sean puras de pedigrí”, reconoce Acieff.

También los lotes de Don Roberto acapararon la atención durante el remate. Fueron los primeros en salir a la pista y, lógicamente, los que consiguieron los mejores precios debido a su genética de excelencia. Claro, no sin antes de "sufrir" la timidez de los productores locales, a los que les costó levantar la mano para fijarle un valor al primer lote, 15 vaquillonas Polled Hereford Puras Registradas (PR), criadas a campo y con rusticidad en "Centenario", la estancia que la empresa tiene al sur de Fraga.

Siempre cuesta al comienzo y un rematador experimentado como Miguel Talano lo sabe. Se armó de paciencia, esperó hasta forzar los límites, hizo algunos chistes de ocasión y finalmente se lo adjudicó a Carlos Massi, un productor del departamento mendocino de Santa Rosa, por $25.000 cada una. Embalado por su éxito, volvió a ganar la pulseada por las 15 Polled Hereford VIP, por las que pagó $24.500. El mismo precio le costó a Claudia Parodi llevarse las 15 Angus Puras Controladas (PC), para redondear un buen promedio, que dejó conformes a los representantes de Don Roberto, que llegaron encabezados por Luis Clancy, su gerente general.