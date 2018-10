Juegos Olímpicos de la Juventud: Valentina Aguado, a las nubes

La puntana analiza su participación con felicidad y motivación. Ya piensa en el Panamericano.

Valentina Aguado vive un sueño en el mundo de la escalada deportiva: "Estoy muy contenta más allá de que mi participación no concluyó en las finales. Estoy feliz y motivada para seguir intentando en próximas competencias", comenta la deportista olímpica de San Luis, el día después de haber bajado dos veces el récord argentino en velocidad.

Trepó el muro de 15 metros en 9.91 segundos (ver Una ráfaga) y terminó sexta. Después fue séptima en bloque y undécima en dificultad: sumó 462 puntos que la pusieron en el noveno lugar de la general, sin acceder a la final de hoy.

Para Valentina, la realidad superó las expectativas: "Fue una jornada muy linda, aunque bastante larga y terminé muy cansada. Rompí mi récord dos veces, me sentí muy motivada, estaba dentro de mis planes lograr esa marca, pero era solamente un sueño en ese momento y se cumplió después de tanto trabajo".

Aún siente en el interior de su cuerpo la adrenalina fluyendo a más no poder: "Este torneo fue muy especial debido a la hinchada argentina. No te puedo describir lo que fue representar a mi país estando acá, en Argentina; toda la gente que fue a alentar y gritaba cuando me tocaba a mí. Antes de salir a la ruta de velocidad estaba tranquila, nada de nervios, pero cuando me paré en el escalón previo a competir y escuché a la toda la multitud gritar, me corrió un frío tremendo por todo el cuerpo... eso me motivó a intentar más duro y terminar con mi marca después", indica la deportista de San Luis.

Valentina, analiza lo que pasó con felicidad y autocrítica, y proyecta lo que viene con la certeza de intensificar los entrenamientos: "Logré superarme en gran parte de la competencia, sé que tuve algunos errores y eso es lo que hay que analizar y no dejar que vuelva a pasar. Lo bueno es que tengo muchas cosas para trabajar y eso me motiva a seguir entrenando".

Aguado dice que "se viene un año muy duro, pero éste todavía no termina. Estoy contenta de mi participación y por todos los que estuvieron presentes y me apoyaron".

Los Juegos Panamericanos de Escalada Deportiva, que en noviembre se realizarán en Guayaquil, Ecuador, son su próximo objetivo: "Vamos a hacer lo posible para representar al país y a la provincia", dice desde Buenos Aires, y agradece tantas muestras de afecto: "Estoy muy contenta viendo todos los comentarios en las redes y publicaciones. Era algo que no me lo esperaba, no pensé que iba a tener tanta repercusión. Estoy agradecida de cada mensaje y de toda la gente que estuvo siguiendo el evento. Me da mucha alegría porque significa que el deporte se está difundiendo y más gente conoce la escalada deportiva".

A la hora de los agradecimientos, primero piensa en su familia: "Me apoyaron en cada uno de los pasos que di y en todas las decisiones que tomé, me enseñaron a no bajar los brazos". Además resaltó: "Gracias a mis entrenadores Tomás Vilariño, Piero Zanzottera, y a Carlos Calvo de San Luis, que me acompañaron en este proceso. En un principio me sentía medio sola y gracias a ellos pudimos concluir este gran objetivo, que era llegar a competir en Buenos Aires 2018. Estoy agradecida que me hayan apoyado y de que hayamos conformado un gran equipo. Gracias a los amigos y personas que me apoyan y acompañan, y a mis sponsor que están pendientes y buscando facilitarme día a día el entrenamiento".

A los 17 años sigue trepando a los muros como un juego que ya lleva ocho temporadas de permanente aprendizaje.

Apuesta en grande con marcas gigantes. Por eso pensar en uno de los escasos veinte cupos que entrega la escalada deportiva femenina para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, son parte de esos sueños que Valentina sueña con ojos abiertos.