"Mozart en Villa Mercedes" por la Camerata de la luna

El espíritu de Amadeus Mozart rondará por Villa Mercedes este sabado y domingo en el teatro de la Upro invocado por la "Camerata de la luna", el coro que cumplió quince años de trayectoria y decidió celebrarlo a lo grande con doble función del concierto "Mozart en Villa Mercedes". La cita será para los dos días a las 20:30 y estarán acompañados por la "Camerata barroca", de Mendoza, que le pondrá el toque sinfónico a la reunión. La entrada será un bono contribución de 200 pesos y es apta para toda la familia.

Para Francisco Mensa, director de la camerata, las dos funciones serán un enorme aporte a la cultura mercedina ya que hace más de veinte años que en la ciudad no se realiza un espectáculo de música sinfónica. "Tomamos conciencia de que, para cualquier músico, cantante o coreuta, el participar de un concierto de esta envergadura es un privilegio. La máxima inspiración de un artista que se vuelca a la música clásica", contó.

Con más de cien coreutas y orquestistas en escena, el espectáculo se dividirá en dos partes. En la primera los protagonistas serán los miembros de la orquesta invitada, quienes interpretarán la

Obertura de las obras de Fígaro y la Sinfonía 35 de Mozart. Para la segunda parte, la "Camerata de la luna" junto a dos coros invitados desde Mendoza, cantarán el "Réquiem en re menor", también del austríaco.

Durante los quince años que tiene recorrido la camerata mercedina, su director destacó tres momentos importantes que marcaron la carrera de cada uno de los coreutas que la integran. "La gira por Europa en 2009, el premio mayor que recibimos en 2016 en un importante concurso internacional que se realizó en San Juan y los conciertos de este fin de semana. Son todos reconocimientos que tomamos como los mejores. Sabemos que cosecharemos muchos más en los próximos años", expresó Mensa.

Para el director, la actividad coral en San Luis no es tan masiva como se siente en otras provincias del país. "No solo nosotros, sino todos los coros de la provincia contamos con una misión muy importante. Debemos unirnos un poco más y planificar una agenda anual para no superponernos, hacer encuentros para vernos y ayudarnos entre coristas. Siempre como una gran familia", agregó.